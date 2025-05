O futuro da Terra-mãe

Jerônimo Rodrigues - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

A vontade individual de viver e o instinto de perpetuação da espécie são forças da natureza, mas é a organização de instituições públicas e privadas o método de fazer valer estas inclinações, protegendo-se, na mesma cadência, mães e bebês.

Um pacto, firmado entre 417 municípios e o governo do estado, convergiu interesses em defesa deste tempo futuro, a Bahia do Amanhã, ela mesma a “Terra-mãe”, dependente do trabalho reprodutivo da mulher, com maior participação possível dos homens.

Trata-se de um tema de soberania, com a adesão geral de estabelecimentos articulados à Rede Alyne, programa promovido pelo Ministério da Saúde, com a finalidade de atualizar a potência de protagonistas nesta mobilização de recursos.

A meta é reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027, levando em alta conta a questão étnico-racial, ao fixar objetivo específico de 50% para as mães pretas, associadas a maior número de óbitos na gestação, segundo dados confiáveis compilados em pesquisa científica.

O governador Jerônimo Rodrigues autorizou a construção da unidade básica de atendimento número 80, entre novos equipamentos, acrescentada a atenção dedicada às indígenas, além dos investimentos em ambulatórios especializados e maternidades.

Todo cuidado e apoio da gestão pública não chegaria a bom termo sem o trabalho qualificado de profissionais especialistas na arte de dar à luz – em desenvolvimento contínuo desde as primeiras “parteiras”, integrantes da ancestralidade mais longeva das civilizações, há 12 mil anos.

O conhecimento cumulativo implica hoje em maior atenção à fase “pré-natal”, com prevenção e terapia a partir de diagnósticos seguros, como se confirma por meio da escuta ativa das cidadãs-mães, organizada pela secretaria de saúde do estado.

As demandas municipais, na enquete distribuída por nove regiões, representam a construção de um arcabouço elaborado de forma tal a privilegiar ações capazes de aumentar o contingente imunizado de gestantes, além de qualificação dos hospitais.