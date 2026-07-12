O jornal do novo mundo

Há três décadas, o Grupo A TARDE decidiu investir num novo mundo: a ocupação do então desconhecido território da internet multiplicou oportunidades e públicos. A notícia, razão de ser do jornalismo, ganhou dinamismo com a capacidade de armazenamento de dados, a velocidade de transmissão e a plena interatividade.

Em 11 de julho de 1996, quando ainda se escrevia no bloco de notas, o jornal mais longevo e inovador da Bahia tornou-se também instantâneo - o primeiro da Bahia e um dos pioneiros do país. Nascia ali, saudável e buliçoso, ainda com o nome de A TARDE Online, o Portal A TARDE — um menino-prodígio digital, hoje reconhecido como jovem forte e atuante.

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A revolução no ciberespaço noticioso, como todo novo paradigma, trouxe motivos de hesitação, especialmente porque os provedores nem sempre conectavam bem. A cada registro de lentidão ou mesmo queda no fornecimento do serviço, uma ladainha se podia ouvir. Resistências internas e externas precisaram ser removidas, definitivamente derrotadas pelas reportagens capazes de formar leitoras e leitores em seus computadores.

Pari passu à adaptação do conhecimento acumulado de como fazer jornal diário, a Redação do novo milênio foi se afirmando até a conquista dos celulares. Na condição de mudança necessária, reinventando hábitos, as equipes de edição e apuração fizeram sua parte com louvor.

As rotinas produtivas, hoje consolidadas, preservaram traços identitários baseados em veracidade, atualidade, interesse, importância e inusitado. O estilo permaneceu fiel à objetividade, clareza, simplicidade, síntese e precisão, enquanto os poderes da pauta são garantidos por agenda, pesquisa e observação. A transformação, realizada sobre este alicerce, veio no ritmo, resultando em atualização contínua, múltiplas versões e aprimoramento.

As opções de edição vão ao infinito, com links, vídeos, infográficos e a adesão incessante às novidades, gerando impacto no conteúdo. A viagem iniciada pelo Grupo A TARDE, com sua porção digital, há 30 anos, está apenas começando.