O Leviatã do trânsito

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A reunião de nove secretarias de Estado, mais órgãos como o Detran-Ba, a União dos Municípios da Bahia (UPB) e a Polícia Rodoviária Federal, em comitê gestor de segurança viária, constitui novo plano para se tentar reduzir o número de acidentes, óbitos e feridos no trânsito nos 27 territórios baianos e em Salvador, visando cumprir metas da ONU.

O super aparelho tentacular tem como premissa a multiplicação de forças de uma inédita sociedade de grupos de poder, implicando na hipótese de maiores chances de atender as obrigações dos entes cuja razão de ser é exatamente esta da criação de meios de monitoramento e cuidados com o desempenho dos motoristas e pedestres nas ruas e pistas.

Na primeira reunião, programada para amanhã, a crença de uma hierarquia como norma necessária já se observa com a escolha de um presidente para o inédito empreendimento, em alcance nacional, restando verificar a inovação de alinhar-se a educação, a saúde e a infraestrutura, em reforço à trincheira de perfil multidisciplinar.

A sabedoria pode residir na arte de dosar as energias em tão inusitada partilha, pois alguns dos setores convocados para reforçar o “time-base” já têm suas específicas atribuições, como cuidar das escolas, resolver o problema da vacinação necessária para as crianças, ou mesmo verificar licitações e editais de pavimento das rodovias.

Resta a curiosidade de verificar como será o entrosamento entre dirigentes de tantas entidades, embora fiquem garantidas a narrativa e a divulgação afirmativa de tão desafiador Leviatã, destinado a conter em 5% o contingente de covas abertas após as batidas e capotamentos, com foco fixado para o ano vindouro.

Considerando as notificações envolvendo veículos regulares, as ocorrências são 4.375 este ano em toda a Bahia, menor 3% em relação aos 4.507 do mesmo período de 2023; o comparativo na capital indica 17% a menos, cotejando-se 2.029 contra 1.673 atuais, mas os percentuais seriam insuficientes, ao justificarem as autoridades a iniciativa do mutirão.