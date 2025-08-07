O “lucro” de doar leite

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A mãe, capaz de gerar leite excedente ao necessário para prover sua cria, pode perguntar-se: afinal, qual o destino desta cota adicional, se não há mercado organizado como forma de obter uma remuneração proporcional?

Será legítima a questão, se a premissa da monetização é o meio de compartilhamento do sentido à vida, sabendo-se o quanto poderiam arrecadar as doadoras ao acudir dez recém-nascidos, no entanto, o fornecimento não inclui contratação nem contrapartida de patrimônio material.

Tal perspectiva, ajustada à mentalidade média dominante, a qual assimila o estímulo a ganhar dinheiro como a finalidade da existência, pode explicar, em parte, curvas de instabilidade no gráfico do volume de doações lácteas.

Para reduzir os efeitos da ideologia impregnada da prática viciosa de transformar tudo ao alcance em mercadoria, a campanha Agosto Dourado é a chance de resistir à imposição da imperativa regra de compra e venda.

O paliativo sugerido está amparado no tema ‘Priorizemos a Amamentação – Construindo Sistemas de Apoio Sustentáveis’, apelo de irrefutável valor moral alicerçado em princípios humanitários; em geral sem chance de eco.

O ato da doação passa, portanto, pela consciência de si e da outra mãe, tendo como topo da hierarquia moral a ideia de “amor”, e mais, “amor” ágape, tipo de sentimento por meio do qual se é feliz na felicidade da outra mãe e de seu neném.

A imaculada compaixão recompensa quem abraça mães desprovidas, ao salvarem bebês, com o acréscimo de não escolher destinatários, momento sublime no qual o eu ideal e a coletividade atracam-se em simbiose plena.

Anterior à ciência positivista, um hipotético recuo aos primórdios atribui ao leite materno a força do herói Héracles, amamentado por Hera, criando-se, por engano, toda a “Via Láctea” com um só jato aspergido fora do alcance do bebê.

As doadoras podem dirigir-se a 12 endereços, cinco dos quais em Salvador, onde 2.300 recém-nascidos receberam o presente, no primeiro semestre, mantendo-se a crença em um mundo maternal e amoroso.