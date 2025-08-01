O lugar das mulheres

Isabela Suarez - Foto: Renata Marques / Divulgação

A importância da expansão da presença de mulheres em círculos de poder é a de servirem estas lideranças de referência de práticas virtuosas, unindo competência e capacidade de representação feminina em sociedade desigual.

O inequívoco avanço, no rumo de distribuir os cargos de comando, cumprindo meta de justiça reparadora, se traduz no momento emblemático da posse da mesa diretora da Associação Comercial da Bahia (ACB).

A solenidade implica pensar anunciação de novo paradigma, verificando-se sinais na ocupação do centro da mesa de autoridades: a nova presidenta da ACB, Isabela Suarez, ao lado da presidenta da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos.

Isabela e Ivana rompem uma tradição baseada em domínio de homens, mas não se deve atribuir a dupla vitória apenas às teorias de gênero, pois o alcance do topo da hierarquia se deve a trajetórias marcadas por valores de bom convívio.

É legítimo concluir tratar-se de um reconhecimento pleno voltando-se as consciências para um passado de discriminação, ao tempo de projetarem-se rumo a um futuro equitativo: são duas instituições com cerca de dois séculos de existência.

O capital simbólico acumulado pela Associação Comercial e pela Assembleia Legislativa permite concordar com a perspectiva de multiplicação de lideranças femininas, capilarizando por toda a sociedade civil o movimento de libertação.

Muito além de narrativas e ações, embora ambas sejam igualmente relevantes, as lideranças impulsionam o imaginário coletivo, mobilizando fluxos de energia pelos poros do corpo social feito de rizomas e redes articuladas.

Isabela Suarez tem consciência e conhecimento de si para certificar-se de o quanto a Associação Comercial da Bahia lavra o belo tento de alcançar o século XXI, ao promover inclusão e representatividade da mulher na alta proa.

Tomando como premissa o fato de o presente referir todo o tesouro de realizações do que já passou, a nova presidenta destaca, por acréscimo, a força bicentenária da casa, protagonista da história da Bahia e do Brasil.