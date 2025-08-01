Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDITORIAL

O lugar das mulheres

Confira o editorial de A TARDE desta sexta-feira

Por Editorial

01/08/2025 - 4:35 h
Isabela Suarez
Isabela Suarez -

A importância da expansão da presença de mulheres em círculos de poder é a de servirem estas lideranças de referência de práticas virtuosas, unindo competência e capacidade de representação feminina em sociedade desigual.

O inequívoco avanço, no rumo de distribuir os cargos de comando, cumprindo meta de justiça reparadora, se traduz no momento emblemático da posse da mesa diretora da Associação Comercial da Bahia (ACB).

A solenidade implica pensar anunciação de novo paradigma, verificando-se sinais na ocupação do centro da mesa de autoridades: a nova presidenta da ACB, Isabela Suarez, ao lado da presidenta da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos.

Isabela e Ivana rompem uma tradição baseada em domínio de homens, mas não se deve atribuir a dupla vitória apenas às teorias de gênero, pois o alcance do topo da hierarquia se deve a trajetórias marcadas por valores de bom convívio.

É legítimo concluir tratar-se de um reconhecimento pleno voltando-se as consciências para um passado de discriminação, ao tempo de projetarem-se rumo a um futuro equitativo: são duas instituições com cerca de dois séculos de existência.

O capital simbólico acumulado pela Associação Comercial e pela Assembleia Legislativa permite concordar com a perspectiva de multiplicação de lideranças femininas, capilarizando por toda a sociedade civil o movimento de libertação.

Muito além de narrativas e ações, embora ambas sejam igualmente relevantes, as lideranças impulsionam o imaginário coletivo, mobilizando fluxos de energia pelos poros do corpo social feito de rizomas e redes articuladas.

Isabela Suarez tem consciência e conhecimento de si para certificar-se de o quanto a Associação Comercial da Bahia lavra o belo tento de alcançar o século XXI, ao promover inclusão e representatividade da mulher na alta proa.

Tomando como premissa o fato de o presente referir todo o tesouro de realizações do que já passou, a nova presidenta destaca, por acréscimo, a força bicentenária da casa, protagonista da história da Bahia e do Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Isabela Suarez
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x