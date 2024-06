O melhor acordo | A TARDE

Conciliar classes sociais em litígio ou verificar até onde alcança o longo braço da lei, seja em incompletudes do comportamento patronal ou lacunas nos deveres do contratado, tem sido o hábito da Justiça do Trabalho no Brasil.

Um novo êxito, como se não houvera tantos outros anteriores, é o de fechar R$ 1,7 bilhão em conciliações, conforme divulgado, com o devido penacho, os noticiaristas do Tribunal Superior do Trabalho (TST), dada a ribombante marca.

O estrondo deve-se ao fato de o poder de operar com a divisão implica ter como referência apenas cinco dias, tendo o recorde ocorrido em Semana de Conciliação, promovida pela veneranda entidade, entre os dias 20 e 24 de maio.

O objetivo maior é o da pacificação das divergências e antagonismos, nos episódios de extremismo, obtendo, assim, os servidores do Poder Judiciário um excelente resultado ao persuadir empregadores e empregados a cessar fogo.

O mais sábio, porém, na questão do método, é a saliva convincente de todos os envolvidos saírem da refrega com a sensação de vantagem, embora seja igualmente comum, ceder o ponto de vista nesta ou naquela rubrica polêmica.

Salvador deu exemplo, como convém à metrópole e primeira capital, ao assinar um acordo de R$ 15 milhões e 500 mil com o Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza Pública (Sindlimp), representando mais de mil e 300 terceirizados.

Para se ter uma ideia, ainda vaga, de como foram mobilizadas as equipes de Themis, houve quem chegasse aos R$ 123 milhões em acordo, em uma só unidade do TST, enquanto outra encerrou 153 brigas, em ganha-ganha geral.

Ao buscar o entendimento, as partes, mediadas pelo magistrado, exercitam boa ética, quando se procura, em clima amistoso, porém firme, maneiras de encontrar o arranjo, senão celestial, o mais próximo da ideia perfeita de justiça.

Organizada anualmente, a “Semana” bem poderia transformar-se em meses, anos e tornar-se um hábito perene a capacidade de compreensão entre litigantes, economizando tempo de vida e paciência, ao alcançarem o ponto pacífico.

Publicações relacionadas