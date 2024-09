O perigo da arraia

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Empinar arraia – como se diz em baianês castiço – exercita a imaginação, em atividade movida a energia limpa, alegrando de crianças a idosos, especialmente neste período do ano, quando as correntes de vento são convidativas, mas recomenda a prudência acautelar-se nas manobras dançantes, em desenhos riscados ao céu.

Uma boa ideia é a de manter distância da rede elétrica, por risco de acidente com potencial de gerar ferimentos e até levar a óbito o adepto do esporte de lazer, com boa inclinação de unir pessoas em convívio agradável ao ar livre.

O Parque dos Ventos, na Boca do Rio, é um endereço da prática espalhada por toda a cidade, privilegiando-se as lajes e os locais onde as “decolagens” e os “voos” geram a beleza dos movimentos e dos coloridos dos brinquedos de baixo custo.

Há quem acrescente à ditosa arte um quê de competição, ao fazer da linha uma arma, com o tempero de vidro moído ou outro artifício qualquer, visando “cortar” o barbante de um outro aficionado, comemorando-se aos gritos de “lá vai ela!” ou similares, o fato de ter desestabilizado o colega de entretenimento.

Estes comportamentos reprodutores de ações de combate, superando a plena harmonia, geram prejuízos, conforme apurou A TARDE junto à concessionária de energia: somente nestes oito meses de 2024, mais de 83 mil pessoas sofreram interrupção de luz artificial a partir de danos causados em 221 ocorrências.

A aventura inspirou os deputados federais a aprovarem o texto de um projeto de lei proibindo o uso de cerol ou assemelhado em “pipas” e ”papagaios”, como preferem nomear os habitantes de outras regiões, notadamente o Sul e o Sudeste, onde somente no Estado de São Paulo, 3.658 casos foram confirmados.

Caso o Senado aprove a proposta na íntegra, serão estabelecidas penas de detenção e multas para os desvios de ludicidade, representados em perigo para grupos sociais, como motociclistas, ameaçados de serem atingidos com gravidade no pescoço, quando a velocidade dos veículos encontra o fio envenenado.