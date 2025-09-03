Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDITORIAL

O pesadelo das chamadas

Confira o editorial de A TARDE desta quarta-feira

Editorial

Por Editorial

03/09/2025 - 0:56 h
Imagem ilustrativa da imagem O pesadelo das chamadas
-

Prevaleceu o argumento favorável a empresas autoproclamadas idôneas, permitindo a revogação da obrigatoriedade do prefixo 0303 nas chamadas de telemarketing; no entanto, a decisão não representa “solucionática”, ao contrário, implica o retorno à problemática original em forma de enigma “decifra-me ou te devoro”.

Como proteger as pessoas e o mercado das ligações inoportunas se não há mais chance de saber tratar-se de procedência mercantil, portanto, o bloqueio imediato voltou a tornar-se impossibilidade para quem atende?

Tudo sobre Opinião em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Qual a saída para rejeitar ataques virtuais de robôs-vendedores? Quem ou qual exército de instituições seria capaz de controlar tal estratégia cujo efeito, na maior parte das vezes, é negativo também para quem produz assédio?

Na encruzilhada de sentidos e direções, consideraram os gestores da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) um “erro moral” o fato de o “0303” incluir no mesmo balaio companhias respeitosas e agressivas.

Volta a valer a violência diária das ofertas do comércio virtual interrompendo as rotinas de trabalho, pessoal, hospitalar e múltiplos aspectos da vida privada dos usuários do sistema de telefonia móvel.

Não é ironia, muito menos farsa, embora difícil de acreditar, dada a desfaçatez da versão oficial: “o consumidor volta a ter a opção de atender ou não a uma ligação, sem prefixo 0303 indicar a proposta da chamada”.

Como o uso dos números anunciando o objetivo da ligação tornou-se voluntário, vamos verificar quantas empresas “idôneas” doravante vão entender o perfil invasivo, abusivo e mal-educado das telechamadas.

A Anatel tenta amortecer o impacto da queda moral no relacionamento entre cidadania e mercado, atropelado pelas novas tecnologias, mas talvez precise maior poder persuasivo ou de propaganda doutrinária.

É o caminho possível para fazer as pessoas aceitarem o Sistema de Origem Verificada, um método beirando a dimensão “mística”, pela necessidade de formar crença numa suposta autenticação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x