O pezinho da vida

Junho Lilás - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Festejar a vida, nas celebrações aos santos juninos, constitui ação antagônica, em figura de paradoxo, à atitude de proteger a saúde de recém-nascidas e recém-nascidos, como indica o gráfico do “teste do pezinho”.

A campanha “Junho Lilás”, desenvolvida pela Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae), de Salvador, visa reverter estas tendências inconciliáveis, a pulsão de viver e a negligência com bebês.

O exame representa a vitória da ciência, ao viabilizar a identificação de doenças raras e genéticas nos primeiros dias, permitindo o diagnóstico precoce e tratamento adequado, ao reduzir a perspectiva de sofrimento.

A rápida coleta de sangue precisa sair da intenção para a concretude dos fatos, entre o terceiro e o quinto dia do novo ser humano, inspirando os cuidados com a prevenção, portanto não pode ser adiado por uma canjica.

O pediatra está à espera do resultado do serviço de referência em triagem neonatal, do qual a Apae Salvador tornou-se referência, graças a atuação de mais de 50 anos visando a inclusão de pessoas com deficiência.

Nenhuma outra instituição estaria melhor credenciada a emitir o alerta para a contradição de cair em junho, mês de forró e alegria, o número de neonatais assistidos com a dedicação dos profissionais das maternidades.

Para ampliar a ambiguidade entre os instintos de Eros e de Tanathos, ambos coexistindo na Psique humana, durante os anos de pandemia, nos meses de junho de 2020 e 2021, não foi registrada a queda de cobertura.

Já em 2022, quando as fogueiras voltaram, caiu novamente o número de testes do pezinho, implicando em maior risco de morte e de efeitos irreversíveis de doenças tratáveis para quem aspira aos futuros “anarriês”.

Não se trata de deliberar, pois além de custeado pelos recursos investidos no Sistema Único de Saúde, o teste do pezinho é obrigatório. Trata-se de conceder atenção máxima a quem acaba de chegar ao mundo, sem ainda reunir condições plenas de fazer suas próprias escolhas.