O “Pinóquio” do império

- Foto: AFP / Mandel Ngan

A disseminação de conteúdos falsos é uma das táticas utilizadas por extremistas conservadores para construir opinião sem compromisso com a verdade, motivando agora uma resposta firme do Ministério da Saúde. O episódio grave mais recente partiu do principal difusor, em alcance mundial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, associando o uso de paracetamol ao autismo.

Segundo o mandatário da superpotência, gestantes usuárias do medicamento Tylenol estariam dando à luz crianças com transtorno do espectro autista, uma proposição falsa dita com ênfase.

O governo do Brasil, por meio do órgão comandado por Alexandre Padilha, manifestou-se oficialmente, reafirmando o compromisso em defesa da ciência e da vida, denunciando como “infundadas” as informações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por sua vez, em linguagem polida, atribuiu a afirmação do estadunidense boquirroto a “evidências escassas”, sem relação entre causa eficiente e causa final.

O enredo faz lembrar as milhares de vidas perdidas e o colapso funerário, ao tempo da Covid-19, proporcionado pelo discurso do então chefe de estado, ou teria sido um curandeiro, a receitar medicamentos ineficazes.

Este método de necropolítica, típico do ideário extremista, foi seguido à risca pelo presidente da república à época, investigado em inquérito solicitado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino.

O atual péssimo exemplo do império, e seu “Pinóquio” do mal, teve precedente no território brasileiro, alcançando a marca de 700 mil óbitos, em escalada mórbida simultânea à recusa de aquisição de imunizantes.

No episódio envolvendo o líder dos EUA, embora atento a“lances” nos quais admita sentir uma“química”, não se tem notícia de sua especialização em farmacêutica ou formação similar.

O anúncio do falso risco de remédio corriqueiro pode causar pânico e dor, como alertam autoridades brasileiras, gerando mal-estar, tendo por acréscimo a insensatez de incluir os autistas na inconsequente perfídia.