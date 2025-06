O remédio da Bahia

- Foto: Sesab/Reprodução

Um dos indícios de alta probabilidade de uma população bem assistida em serviço de saúde é a autonomia na produção de medicamentos por parte de empresas atuantes, como vem servindo de bom exemplo a Bahiafarma, em nova fase.

Da responsabilidade Pelo Abastecimento em alcance nacional do remédio “eculizumabe”, dependem os acometidos por doença rara – e grave – na medula óssea, representando o fornecimento uma expectativa para os portadores

Hoje, é preciso importar os lotes, em investimento passando de R$ 6 bilhões, a serem economizados ao erário, tão logo a capacidade de fabricação atenda as metas, mediante entendimentos com indústria farmacêutica da Coreia do Sul.

A empresa Bionovis é a parceira do governo da Bahia e do Ministério da Saúde, no projeto de proposta auspiciosa a ponto de servir de modelo para outros futuros acordos, visando atualizar o conjunto de imunizantes necessários.

O planejamento fatiou em etapas e “deadlines” a estruturação da “planta biotecnológica”, mirando no funcionamento a plena carga, conforme ficou acertado, em firmas reconhecidas no Protocolo de Intenções.

Foi feliz a secretária da Saúde Bahia, Roberta Santana, ao destacar a redução da dependência na aquisição de fármacos de alto custo; a participação da Bahiafarma ambiciona construir perfil de polo nacional de biotecnologia.

O compromisso dos gestores estaduais é o de criar meios de desenvolver a capacidade técnica e institucional com o objetivo de ocupar e ampliar espaços na luta pelo avanço das descobertas científicas comprovadas nos laboratórios.

O esforço e a competência dos servidores da Bahia, no entanto, seriam insuficientes sem a fluidez da realização proveniente do bom entendimento dos governos federal e estadual, materializado no apoio de um programa estratégico. Trata-se do “Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo”, também referido na sigla PDPs, somando recentemente a liberação de recursos para nove projetos, entre os quais o da Bahiafarma, seguindo o plano de ampliar as rotações do cenário nacional.