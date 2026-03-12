O rim e a vida

- Foto: Gov Espírito Santo

Hoje é Dia Mundial do Rim – uma boa oportunidade para lembrar de fazer exame de urina e creatinina, substância capaz de indicar se a saúde vai bem. Para quem pretende manter o organismo em funcionamento, vivendo mais e melhor, tanto quanto possível, a testagem é condição necessária.

O órgão costuma funcionar, habitualmente, aos pares, cada qual medindo entre 9 e 12 centímetros, chegando a pesar até 180 gramas, no máximo e em média. Os holofotes costumam iluminar os resultados de glicemia – para verificar o diabetes – e pressão arterial, mas a função renal também merece cuidado.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tanto é verdade a ponto de este cuidado alcançar a dimensão política, pois a maior parte do atendimento se faz pelo Serviço Único de Saúde. Acesso e dignidade são palavras preciosas quando se aborda a questão, acrescentando a luta por atendimento integral, alcançando toda a cidadania.

O efeito da disfunção aparece em forma de inchaço nos pés e juntas; cansaço demasiado; redução de volume urinário; e falta de ar. Não é inteligente aguardar os avisos do corpo: a boa tática é tomar a iniciativa para prevenir-se, principalmente se a pessoa enfrenta outras patologias. Obesidade e doenças do coração estão entre as enfermidades possíveis de produzir alterações significativas na filtragem do sangue.

Cabe ao rim eliminar resíduos, regular o equilíbrio de fluidos, bem como produzir hormônios. Tantas são as vantagens de preservar o rim; ademais, quando se consegue evitar a hemodiálise – filtragem artificial porque a natural não funciona. Ao precisar filtrar o sangue por máquinas, o paciente amplia a demanda por água, insumo e energia.

Seja por um ou outro motivo, cuidar bem do rim evita sofrimento e adia a finitude – para quem gosta de viver, trata-se de argumento definitivo. Para quem dá valor ao cuidado com o outro e o mundo, não há dúvida: o rim tem a função social de adiar danos, além de partilhar a sensação de alegria quando se consegue antecipar aos primeiros sintomas a tempo de prevenir o mal com hábitos saudáveis.