O salto para a agroindústria

Aliança pela Agroindústria da Bahia - Foto: Divulgação

A recém-criada Aliança pela Agroindústria da Bahia, reunindo 13 entidades voltadas para a agropecuária, apresenta boas razões para formar crença em incrementar a produção, portanto, mais empregos, impostos e movimentação de recursos.

O grupo fundador será ampliado à proporção dos resultados, agregando valor às diversas etapas da rede produtiva, em efeito distributivo, atendendo à vocação da Bahia para aproveitamento das riquezas, agora favorecidas pelo entrosamento.

Mantida a concorrência como mola propulsora, a nova estratégia acrescenta a chance de colaborarem os investidores, uns com os outros, reduzindo custos e aumentando benefícios.

A primeira reunião da Aliança não podia ter tido melhor mando, a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), situada no complexo da Bahia Farm Show, no município de Luís Eduardo Magalhães, campeão do progresso no país.

Como a “viagem de mil léguas começa com um passo”, o Clube dos 13 discutiu a análise qualitativa de números confiáveis, traçando os primeiros objetivos, levando em conta os avanços possíveis e os imaginados.

A referência para viabilizar o crescimento é o sucesso verificado na região conhecida pela sigla Matopiba, incluindo partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ao apresentarem cenários propícios à expansão.

As convergências surgiram à medida da troca de ideias, levando em conta a comunicação como ponto de partida de todo e qualquer empreendimento, ampliando sua importância quando se trata de gerir um bloco empresarial.

No esboço do alvissareiro plano de metas, está a melhoria do fornecimento de energia elétrica, bem como a relevância do salto qualitativo de maior alcance: a oferta de produtos manufaturados, ultrapassando o paradigma meramente pastoril.

Grãos e fibras, itens nos quais o agro baiano está entre os líderes nacionais, vão estrear as indústrias, mas de nada adiantará sem investimentos na infra-estrutura, como o aeroporto de Barreiras e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).