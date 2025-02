O voo do mosquito

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O gráfico da prevenção e combate a dengue sinaliza preocupante contexto no qual os casos de morte e contágio apresentam curva crescente, enquanto a procura pelos imunizantes, em sentido inverso, segue em declínio.

O registro confirmado do número de óbitos, somente este ano, abriu 33 covas, das quais 23 em São Paulo. Mais 87 perícias estão em andamento para confirmar ou não 87 outros desfechos letais para a enfermidade.

Os casos de alta probabilidade de infecção chegam a 160 mil, sendo 94 mil entre os paulistas. Em proporção ao número de habitantes, Acre, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, junto a São Paulo, são estados mais vulneráveis..

Os dados constam do Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde, com atualização quarta-feira, dia 29. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) emitiu alerta pois dos mais de 5 mil municípios, foi preciso estabelecer como critério a incidência para distribuição em menos de 2 mil.

A bem da verdade, enganar-se seria uma ação de “má fé”, pois são importantes, sem dúvida, porém paliativos os esforços no sentido de esvaziar recipientes líquidos a fim de evitar a proliferação do mosquito transmissor.

O remédio definitivo virá com a imunização em massa, por ora limitada ao público de 10 a 14 anos, faixa etária de maior exposição. A vacina “Qdenga”, produzida pelo laboratório japonês Takeda Pharma, é aplicada em duas doses, com intervalo de 90 dias.

No entanto, o fornecimento de mais de 6 milhões de unidades, das quais metade permanece nas geladeiras, não atende a uma população 40 vezes maior, aguardando-se, dentro em breve, a aprovação pela Anvisa do novo medicamento em fase de testagem pelo Instituto Butantã.

Primeiro país a oferecer o imunizante em rede pública (Sistema Único de Saúde), o Brasil é tido como referência para outras 129 nações desafiadas pelo inimigo globalizado, embora enfrente, por acréscimo de dificuldades, a característica climática de verão muito chuvoso, com eventuais estiagens, ambiente propício à multiplicação do Aedes aegypt.