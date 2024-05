Oportunismo bandido | A TARDE

Repugnante seria adjetivo modesto para referir o crime contra pessoas vulneráveis, na plenitude do oportunismo de quem se entende esperto o suficiente por aproveitar-se do contexto das enchentes no Rio Grande do Sul.

Já passam de 130 as prisões de indivíduos acusados de diversos ilícitos, em meio a um cenário de alagamentos, escuridão e impossibilidade de defesa por parte de vítimas acuadas pelas limitações e o estupor de tanto sofrimento.

Três entre cada 10 ocorrências estão relacionadas a furtos e roubos (quando há violência), subtraindo os falsos sabidos o patrimônio alheio, ao utilizarem-se das fragilidades humanas provocadas pela inclemência dos temporais.

Revela o homem assim a sua face mais sombria, a de praticar a rapinagem contra um outro irmão, em covarde dessintonia com tantos outros grupos de voluntárias e voluntários dispostos a escolher o inverso: ajudar a quem precisa.

Conhecedores das regiões por onde serpenteiam, ardilosos tomam feição de “cérberos aquáticos”, arteiros em escapar dos policiais, dadas as condições materiais de baixa visibilidade e lenta movimentação das forças da ordem.

Os saques devem ter ganho proporções muito maiores, pois não se podem obter os registros completos, nem mesmo depois de uma possível estiagem, devido à alta probabilidade de invasão das casas antes de estas virem abaixo.

Os eletrodomésticos são os itens preferidos das “hidras” gaúchas, saídas dos pântanos e diques nos quais foram transformadas ruas e avenidas, mas há casos mais graúdos, como os de 10 tratores furtados em uma só revenda.

Nem mesmo nos abrigos a compulsão pelo desatino teve freio, contando-se em 49 o número provisório de presos em flagrante ou sob investigação porque não controlaram o impulso e o ímpeto, vergando na própria torpeza de caráter.

Tampouco escaparam da sanha predatória os estoques de lojas de variedades, com porftólio de alimentos, bebidas, roupas e artigos de consumo em geral, surrupiados em meio aos lamaçais nos quais se transformaram os shoppings.

