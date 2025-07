Ortopedia de referência

Hospital Ortopédico do Estado da Bahia - Foto: Divulgação

O avanço da ciência, materializado em procedimentos médicos visando devolver a saúde ou reduzir o sofrimento, é um bem inestimável, a verificar em dois recentes êxitos registrados no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia.

O estabelecimento realizou o primeiro transplante de ossos e cartilagem em unidade da rede pública; e alcançou a significativa marca de 12.000 cirurgia em pouco mais de um ano, com uma média escalando próximo de 45 por dia.

O avanço na especialidade voltada para ossos e tendões tem o melhor exemplo na alta complexidade em casos de lesões graves nas articulações, gerando resultados imediatos e projeção de aprimoramento das opções de terapia.

Grosso modo, a técnica consiste na substituição de cartilagem corrompida por um enxerto de osso e cartilagem saudável, coincidindo doador e paciente nas dimensões compatíveis ao local de origem onde se verificou a ruptura ou dano.

Chamado “osteocondral” na linguagem científica, o método representa o auge de todo um processo de certificação de hipóteses plausíveis e falseáveis, como se exige para aprovação a fim de ser acrescentado às rotinas da medicina.

O êxito revela diferença de velocidade do trabalho dos cientistas, em passo a passo meticuloso, enquanto os ortopedistas têm pressa de socorrer a demanda, unificando-se provisoriamente os tempos de um e outro grupo de profissionais.

A vitória da ortopedia baiana, tema de reportagem d’A TARDE, vem acrescentada da histórica milésima operação, em serviço gratuito para alinhamento de ombros e quadris de adolescente de Barreiras, no Oeste.

Referência nacional em atendimento a patologias da estrutura corpórea, na rede pública de saúde, o Hospital Ortopédico, gerido pela equipe do Einstein, sediado em São Paulo, recebe no ambulatório 10.000 pessoas por mês.

O serviço, disponível gratuitamente no bairro do Cabula, já é considerado referência nacional em diagnósticos de doenças da coluna, como hérnia de disco, deformidades e fraturas, contando com conjunto de 13 salas cirúrgicas.