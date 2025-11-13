Os cuidados com a próstata

- Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O entendimento, pela via da razão, dos males provocados pelo câncer de próstata, pode ajudar o homem a zelar por atitudes preventivas, tendo em vista a discreta experiência de quem já passou pela dor ou chorou a morte de quem morreu.

Por um outro método, o cerro e evitar engrossar a estatística, em torno de 1.600 óbitos na Bahia em 2024, que se depara entre cada um foi que se houve por meio de um dos fatores.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem se presta a pensar com mais acuidade, vai perceber algum mistério neste pequeno fragmento do corpo masculino, além de bem mal, pois o mesmo órgão do tamanho de um caroço de amendoim, espalha células desordenadas, restando uma quimioterapia ou cirurgia decisiva.

Não se tem como detectar causas da doença, possivelmente relacionadas a rotinas alimentares e de convivência distantes da natureza humana, mas pode-se dizer “alarmante” a escalada de 50% em duas décadas.

Segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), divulgados neste “Novembro Azul”, a taxa de mortalidade subiu de 14 para 21, em proporcional para 100 mil homens no período de 2000 a 2024.

Quem precisa viver, apesar de toda a angústia “colada” à liberdade a cada escolha e deseja enfrentar o declínio não pode não deixar de se examinar.

A partir dos 50 anos de idade, a visita se torna necessária, ou seja, sem que haja como se certificar das condições do organismo, pois o exame chamado “PSA” é comum, mas insuficiente para confirmar um diagnóstico.