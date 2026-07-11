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Os heróis das letras

Confira o Editorial deste sábado, 11

Redação
Por Redação
Cerca de 11,4 milhões de brasileiros com mais de 15 anos não estão alfabetizados
Cerca de 11,4 milhões de brasileiros com mais de 15 anos não estão alfabetizados - Foto: Divulgação

Uma das condições necessárias para a soberania e independência de um país é o letramento de seu povo, razão pela qual têm sido insistentes as tentativas. A mais recente é a formalização do acordo entre o Ministério Público da Bahia e 25 municípios visando fortalecer políticas de alfabetização.

A iniciativa acontece 100 anos após Cosme de Farias fundar a Liga Baiana Contra o Analfabetismo, ao manter escolas voltadas para as crianças empobrecidas. O objetivo é o mesmo, como também o da Lei nº 25.668/2025, ao criar o Programa Bahia Alfabetizada, investindo R$ 6 milhões para distribuir 350 mil livros.

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O esforço de articulação para alfabetizar tem agora a participação do MP, saindo da característica de fiscalização para tornar-se sujeito. Garantir às crianças o aprendizado de leitura e escrita, em 25 municípios, dos 417 da Bahia, deve vir a ser uma boa contribuição pelo senso de associativismo.

Já há planos em execução de âmbitos federal, estadual e municipais, portanto, vale o esforço de coordenar tantas propostas, adicionando esta do guardião constitucional ao cenário no qual o combate ao analfabetismo permanece como tarefa coletiva, permanente e inconclusa. Seria o trabalho número 13 de Héracles, se lembrarmos a origem de um país onde os pedidos de impressão de cartas de baralho às gráficas superavam os de livros.

O agravante do mau costume das elites portuguesas, continuado depois do Dois de Julho, produz a percepção do alcance político do contexto, pois a leitura liberta. Já não se sequestram bibliotecas, tampouco publicações são tratadas como tráfico, a exemplo das drogas ilícitas atuais, mas a infância segue carente do acesso ao saber. Pela quantidade de projetos, todas e todos já deveriam saber decifrar o mundo, no entanto, apesar dos avanços, ainda há escassez na educação básica.

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Tags

Alfabetização. Bahia desigualdade social Educação Básica literacia políticas públicas

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