Pacote socorrista

A complexidade das economias de mercado permite efeitos preocupantes do aumento da disposição para o consumo, decorrendo em metade do país sob pressão de dívidas. Resultado: o mesmo governo federal competente para espalhar e distribuir recursos a fim de movimentar as finanças tem de agir rápido para socorrer quem não conseguiu honrr pagamentos.

Assim pode ser interpretada a intervenção por meio da liberação do FGTS para famílias com renda de até 5 salários mínimos, a ser anunciada pelo presidente Lula amanhã. Feriado do Dia do Trabalhador, a ocasião indica fortemente o compromisso com a maioria da população de assalariados, cujo acesso aos bens vem ocorrendo célere.

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Justifica-se a solução necessária para corrigir o grave erro moral da escorcha de elevadas taxas de juros, subtraindo os bancos dos enredados na armadilha da inadimplência. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, foi suficientemente didático ao destacar que uma dívida de R$ 10 mil no mês seguinte vai ser uma dívida de R$ 11 mil. No outro mês, uma dívida de R$ 12 mil e ‘alguma coisa” – a dívida segue escalando sem parar.

O pacote de medidas, apropriadamente denominado Desenrola 2, como sequência ao Desenrola 1, vai libertar do cativeiro das finanças multidões apanhadas na arapuca, proporcionado a salvação para náufragos sem chances de nadar até um porto seguro.

A proposta emergencial, no entanto, não opera o milagre de calafetar vazamentos de um sistema perverso, no qual o descontrole pelo desejo de comprar gera danos incessantes.

Só para se ter uma ideia da escalada de contradições, o comprometimento da renda com o sistema financeiro está perto dos 30% e as concessões de crédito consignado, 52%. Traduzindo: enquanto as equipes ministeriais trabalham para redimir endividados, a mecânica do capital não descansa e produz novos cenários nefastos.