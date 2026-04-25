Paisagismo furtado

- Foto: Betto Jr. / Secom

Queixam-se os gestores da prefeitura de ter o município sofrido com prejuízos por conta de ataques contra as árvores, não por parte dela. Está no sujeito oculto a identidade deste agressor acusado de comprometer a expansão das áreas verdes, gerando evitáveis prejuízos.

Que não se projete sombra de desfaçatez sobre quem se deve ter como inocente até prova em contrário, logo o problema é também da sociedade. De acordo com números oficiais do erário, foram mais de R$ 19 milhões investidos apenas no paisagismo urbano, todavia parte desse montante se perdeu.

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A própria característica de plantio, com seus milhares de mudas espalhadas, dificulta a proteção, sinalizando a necessidade de uma campanha. Somente com a instrução massiva da população, passando os algozes a contribuírem com o êxito do trabalho, se pode conseguir reverter a situação.

O problema não é de hoje: há exatos 30 anos, a então Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Civil (Semade) empreendeu um auspicioso plano verde. Noticiado em alcance nacional, o movimento elevou Salvador às manchetes, mas poucas árvores cresceram do milhão previsto para oxigenar a cidade.

Agora, apesar da evidente modéstia no trato ambiental, por um motivo ou por outro, não se sabe qual com precisão, nem a avenida Dendezeiros escapa. Símbolo de um município do qual a oleaginosa é referência, a via pública celebra a vida de 22 dos 120 exemplares de quaresmeiras plantadas.

A maior parte das perdas é atribuída ao corte das plantas, seguido de furto, como se registra ao longo do sistema BRT. Da quantidade de 6.350 mudas, restavam 3.305 até a tarde de ontem, com perspectivas de redução, quando atualizada a próxima contagem das plantas.

O desaparecimento de sistemas de irrigação, com a consequente reinstalação de equipamentos, favorece os fornecedores – só a comunicação massiva de como proceder pode, ao menos, reduzir danos. Ou a cidadania se presta a colaborar e cobrar pelo direito ao verde, ou Salvador estará condenada a adoecer.