Paradoxo vetado

Lula vetou plano da Câmara Federal de aumentar de 513 para 531 o número de deputados - Foto: Antônio Cruz | Câmara dos Deputados

Ao vetar o plano da Câmara Federal de aumentar de 513 para 531 o número de colegas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não apenas reafirmou compromisso com a moralidade: pensou como bom professor de lógica.

A figura do argumento falacioso, um entre 12 tipos, está em flagrante paradoxo na narrativa dos proponentes, pois aparentam ser tão diligentes com a proteção do erário, quanto displicentes, a depender do contexto.

Na ligeira dança de salão do Congresso, revelam escorregadio comportamento, pois costumam fiscalizar com rigor os investimentos do Executivo, no entanto, quando lhes interessa, mandam seguir o “jogo”.

Caso Lula tivesse cedido ao projeto, o custo anual para o país ultrapassaria os

R$ 65 milhões somente com despesas diretas, sem contar os acréscimos enigmáticos das “emendas parlamentares”.

O grotesco mecanismo, envolto em embalagem de bloqueio à luz, permitiria aos novos 18 colegas manobrar verbas destinadas sabe Deus a quem ou quais entidades, multiplicando a suspeição de rapinas.

Como pedras de dominó de um mesmo naipe, a elevação do número de deputados federais colaria outras “buchas” com o inchaço da quantidade de deputados estaduais em efeito “lasquinê” de prejuízo clamoroso.

Para além de bem e mal, o talento dos “mestres” em migrar significados de flexíveis falas produziu em Lula a certeza de agir corretamente ao rechaçar o PL, por “contrariar o interesse público e por inconstitucionalidade”. O absurdo se impõe quando faltam respostas razoáveis, pois não há estimativa de impacto orçamentário, sequer de previsão de fonte e de medidas de compensação, onerando União e entes federativos.

Ademais, como justificar a ampliação, se os protestos na internet e nas ruas denunciam a aprovação de leis impopulares? Agiu bem o comandante do país, devendo-lhe agradecer os próprios ocupantes das cadeiras, pois se aprovada tal insídia, seria mais alta a probabilidade de despejo nos próximos escrutínios, tal a indignação geral.