Confira o editorial de hoje - Foto: Ilustrativa | Freepik

A privação do bem da saúde, e consequentemente o risco de redução do tempo de vida, não está entre os “possíveis”, para quem planeja a longevidade, no entanto, esta opção parece ter sido descartada pelas crescentes levas de fumadores de cigarros eletrônicos.

Assumindo a necessidade de conter o desatino, em doação de amor “ágape” pela salvaguarda do outro, pode-se considerar medida preventiva a orientação por evitar anúncios publicitários do e-cig, impondo uma “patrulha virtual” espontânea para denunciar conteúdos de tecnofumaça.

Em última instância, a decisão é pessoal, pois não se pode impor uma combinação exterior à consciência livre; algo se pode fazer: desarticular canais de incentivo ao uso do perigoso Octopus capaz de deslocar seus tentáculos de sabores e aromas.

Estas extensões oferecem suculentas iscas, fisgando os aparelhos percipientes humanos, agredindo o olfato e o paladar, danificando o sistema respiratório, ao abusar de pulmões, diafragma, traqueia, invadindo a área corpórea para “fuzilar” o organismo.

A interpretação tatibitate de gestores virtuais tem sido adversária difícil para a saúde pública, notificando-se em flagrante o YouTube, Instagram, Enjoei e Mercado Livre a fim de retirarem mensagens favoráveis ao vício com potência para multiplicar óbitos.

O trabalho de fiscalização tende a tornar-se um novo castigo de Sísifo, ao rolar a rocha até o alto da montanha e deixá-la descer ao ponto de partida, pois sem a boa vontade das home-pages, cada dia é uma nova agonia para vigiar e punir os piratas.

Há burocracia suficiente para gerir o setor por meio dos ajustes propostos pelos “cartolas” do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

O risco exponencial de derramamento de mentiras torna-se incalculável quando se imagina o compartilhamento de um número próximo de 2 mil páginas ribombando convites sedutores para a primeira baforada, quando a presa cai na arapuca.