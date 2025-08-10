Paz e filhos

- Foto: Freeepik

A ideia de “Pai”, associada à onipotência de deuses das grandes religiões, mas também a de humildes serviçais, atravessa a história, entre trancos, alcançando este domingo como uma oportunidade de conciliação para um almoço ou um abraço de paz com os filhos.

Os ritos de pacificação, envolvendo os mais diversos meios, convidam à circulação monetária para entrega de presente. No Brasil, 1% de privilegiados são agraciados coma chance demandar embrulhar uma Ferrari ou uma Lamborghini modelo 2026.

Já o conjunto de 99% da população tem suas opções de “reconhecimento” ou de cumprir a obrigação de fazer girar a roda da economia, validando desde “lembrancinhas” a peças de vestuário, modesto barbeador ou um bom livro capaz de alargar os horizontes.

Mais do que uma data comercial, trata-se de boa chance para traçar um balanço de toda a dedicação porventura oferecida às crianças, reconhecendo posturas que vão além do dever da “pensão” e confirmando haver amor –e muito – no trabalho da “paternagem”. Ao investir no perfil acolhedor e provedor, somos convidados a refletir sobre o verdadeiro significado de estar junto, de compartilhar momentos e de fortalecer laços.

Para além da celebração, o Dia dos Pais é ocasião para reencontrar a essência do afeto, da compreensão e do respeito mútuo. A data remete, ainda, à importância de dedicar tempo e atenção àqueles que fazem parte da nossa história e que tantas vezes nos apoiam e inspiram.

De uma lei natural, aliás duas, não podem escapar os protagonistas dos encontros de hoje: não há como perpetuar avida sem a participação de seu insumo; equanto mais longevos os pais, maior aprojeção afetiva a atualizar a potência do primeiro enlace, remetendo ao infinito a relação de ancestralidade que alcança o tempo presente para projetar o futuro no qual os filhos serão pais, avós e assim sucessivamente, seguindo a linha da vida.