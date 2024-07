Pedágios abusivos da Via Bahia

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O abuso, relacionado aos péssimos serviços prestados por concessionárias responsabilizadas pelo estado precário de rodovias na Bahia, tem como efeito positivo a indignação geral, produzindo uma cidadania mais atenta.

Reportagem de manchete de A TARDE permitiu a livre manifestação dos sujeitos deste convívio difícil, embora nem todos tenham aproveitado a oportunidade de voz, sinalizando uma possível desfaçatez de empreendedores.

De buracos em crescimento a desníveis ao grau de crateras, a situação pode tornar-se educativa no sentido de fazer os usuários das estradas mobilizarem os recursos possíveis a fim de verificar quem vem ganhando – e não é pouco.

O bom negócio apenas para um lado, o das empresas, fica demonstrado na expansão do número de tickets pagos, ao número de 701 mil, somente nos pedágios da Via Bahia, região metropolitana de Salvador, no ir e vir dos carros.

Verifica-se, portanto, forte indício de imoralidade, embora de um ponto de vista legal, a dita companhia tenha conseguido abortar o processo de extinção do contrato, movido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A ação foi contida por uma decisão judicial, possivelmente muito bem sustentada, pois para os leigos é de um absurdo flagrante o fato de se conceder o privilégio, à guisa de um golpe lesivo ao erário e aos bolsos.

Por outro viés, não se pode sustentar o fato de o contribuinte pagar caro em ajuste anual de imposto de renda e tributos embutidos em produtos e serviços, tendo ainda de ser bitributado ao passar por caríssimas catracas dos espertos.

O custo e a sensação de trapaça aumentam quando se precisa levar o veículo às oficinas mecânicas para troca de peças, notadamente as necessárias para o funcionamento da suspensão, mas há danos desde a carroceria ao motor.

A empresa lucra em escalada sem oferecer proporcional contrapartida, o que leva motorista e passageiros a pagarem pelos consertos e ainda a se colocarem em risco permanente ao usar as estradas mal cuidadas para os deslocamentos.