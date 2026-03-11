- Foto: Divulgação | Aramco

A Guerra tem sido uma boa razão para investimento em tecnologia, derivando na invenção, entre outros, da internet, do GPS, da fita adesiva e do absorvente. A percepção de atendimento às demandas pode-se verificar agora com a oportunidade de acelerar projetos sustentáveis para fazer frente à instabilidade.

Aumenta a apreensão quanto à escalada de crise mundial sem precedentes devido às incertezas de oferta de petróleo e seus derivados, fazendo oscilar os preços. É o momento apropriado para estimular as descobertas unindo as ciências voltadas para a produção de energia limpa, como a melhor solução coletiva disponível.

Por outro lado, o combustível fóssil aparece duas vezes na condição de vilão, pelo viés econômico, devido à geopolítica; e climático, por aquecer o clima e assim favorecer a ocorrência de desastres. A tendência dá impulso ao processo de instalação de parques eólicos, a partir das hélices de grandes cataventos, e das baterias de captação de raios de sol.

A Bahia oferece um exemplo de acerto ao incentivar projetos de aprimoramento desses sistemas de geração de luz com menos estragos ao meio ambiente. Disputando, pari passu, a liderança nacional no setor, já são 265 parques eólicos em operação, chegando a 46 os parques solares, 25% de todo o país.

O Brasil está entre os países com maior número de projetos, ombreando-se a pesos pesados, como Alemanha, Reino Unido, Noruega e Canadá. A classificação foi estabelecida tomando como critério o resultado do mais recente estudo do Observatório do Clima e outras instituições internacionais.

Na análise qualitativa, um alerta: planejamento e cooperação tornam-se as chaves para se alcançar a transição energética segura em escala planetária. Neste sentido, aponta o trabalho para a necessidade de harmonizar volumes de produção e consumo, em meio a um cenário de turbulência entre os países. Em tom de alerta, os cientistas reforçam que o planeta aumentou sua fragilidade com os recentes conflitos.