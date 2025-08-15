Por um mundo possível

COP30 - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Como convém a uma democracia digna do conceito, o governo brasileiro vai manter até o dia 31 a consulta pública para colher sugestões de adaptação das metas internacionais, a fim de oferecer aos países da COP30 contribuições de desenvolvimento sustentável.

O mecanismo de inclusão tem por suporte o direito à divergência, para revisão dos itens iniciais, conferindo legitimidade à pauta a ser debatida.

As ideias podem ser enviadas pela plataforma Brasil Participativo, com a proposta de mesclar medidas emergenciais com sugestões possíveis de serem acrescentadas à pauta, levando em alta conta as oportunidades de inovação.

A Agenda 2030 é um plano global compartilhado por 193 países membros da Organização das Nações Unidas, criado em 2015 como forma de defender os necessários investimentos, sob a condição de reduzir danos ambientais e sociais

Impossível mensurar a experiência do Brasil neste tema, devido ao acúmulo de aprendizado em milênios de cuidados dos povos originários, acrescentando-se agora, os saberes de tantos outros países parceiros, com a boa vontade de buscar respostas factíveis.

A melhoria da saúde das florestas e rios está diretamente relacionada a métodos de combate às desigualdades, em 17 objetivos desdobrados em 159 metas, como um roteiro para tentar, didaticamente, unir os gestores de cinco continentes.

O enfrentamento de enfermidades, e a consequente ampliação do acesso a serviços e insumos, alcançando todas as faixas etárias, compõem um dos eixos temáticos fundamentais do encontro previsto para Belém do Pará, em novembro.

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima enfrenta o “negacionismo econômico” de autoridades influentes, devido à adesão ao modelo vigente, no qual a extração de riquezas está acima de qualquer cautela.

O embaixador André Lago, presidente da Conferência da COP30, tem mobilizado todos os recursos ao alcance para persuadir sobre a importância de enfrentar a crise do clima, pois de nada adianta a economia crescer em um mundo instável.