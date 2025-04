Prejuízos multiplicados

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O crescimento do número de ocorrências relacionadas ao furto de cabos e equipamentos de iluminação pública vem preocupando os gestores do setor, ao provocar prejuízos ao erário, além de danos à cidadania.

Cotejando o período de janeiro a abril, em 2024 foram 234 notificações; com os mesmos quatro meses deste ano, já passam de 392, conforme dados revelados pela Diretoria de Iluminação Pública da Prefeitura de Salvador.

O cálculo indica elevação de 67%, equivalente à reposição de 10 mil metros de cabos, gerando custo para os cofres municipais de R$ 882 mil, vencendo de sobeja o montante de R$ 480 mil do ano anterior.

A continuar nesta cadência, o total vazado no atual exercício vai ultrapassar os 2 milhões de reais de 2024, numerário suficiente para modernizar sistemas ou levar novas extensões a 25 localidades.

Um episódio recente aponta para este novo recorde, pois dos 18 postes instalados no Complexo Viário 2 de Julho, 10 foram avariados para extração do equipamento com maior valor financeiro por tratar-se de LED.

A proteção com material resistente como aço inox e outros meios de dificultar ataques têm servido para estimular a criatividade dos criminosos.

Sabendo-se o quanto a luz artificial pode ajudar na segurança dos trabalhadores, ao voltarem para casa, à noite, é fácil verificar um outro efeito negativo da subtração dos acessórios, pois incentiva mais crimes.

A prática viciosa não parece distinguir entre bairros de classe média ou de IPTU modesto, pois os registros se espalham por Pituba, Brotas, Engenho Velho de Brotas, alcançando Nova Brasília, Uruguai e Valéria.

Diante da extensão territorial das infrações, resta à Civil atuar com Inteligência, buscando cercar receptadores e planejar emboscadas em locais e horários indicados pelas estatísticas do Disque Denúncia (181).

Uma lei mais dura pode incutir o medo, uma das formas de vencer os ladrões: projeto de lei 4.872/2024 tramita no Congresso a fim de ampliar os períodos de detenção, alcançando pena de 16 anos, além de multa.