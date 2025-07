Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Divulgação | AFP

O trâmite do processo envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros sete réus ganha tarja de “referência”, em alcance mundial, de como devem proceder a polícia e o Poder Judiciário de um país respeitável.

A presunção de inocência e o direito de defenderem-se todos os acusados seguem garantidos depois de a Procuradoria Geral da República (PGR) apresentar pedido de detenção com prazo de até 43 anos.

Compatível com estudo de caso a servir de recurso didático para formação de excelência de pesquisadores da Justiça e da ciência política, o feito obteve notoriedade de repercussão elogiosa na imprensa internacional.

As alegações finais marcaram a fase de instrução no Supremo Tribunal Federal, cabendo aos ministros da alta corte manter fidedignidade entre os fatos 100% confirmados e o conteúdo processual em parecer de 500 páginas.

O documento, assinado pelo procurador Paulo Gonet, carrega projeção histórica, ao contribuir para conter ímpetos de organizações golpistas com objetivo de beneficiar políticos desprovidos de escrúpulos mundo afora.

A lisura do trabalho fortalece o Estado Democrático e de Direito, servindo o Brasil de paradigma ao apurar com seriedade e equilíbrio o ataque criminoso e intencional às instituições públicas.

A boa lição, transmitida pelo primoroso serviço à sociedade e à pátria, repercute em cuidados com a Constituição Federal, afrontada pelos acusados de buscar manter um sujeito no poder, à custa do sacrifício da soberania nacional.

Despontam como legado inestimável as correções relacionadas ao uso da máquina pública para disseminar inverdades sobre o voto eletrônico, tendo como método deplorável a técnica insidiosa de repetir deslavadas mentiras.

A avaliação do conjunto probatório, de inequívoca contundência, passará pelo crivo da rigorosa magistratura, cabendo o meticuloso dever de viés pedagógico, antes de exarar a sentença para melhor proveito e orgulho da cidadania brasileira, unida e agradecida pela proteção de seu patrimônio cívico.