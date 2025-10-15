Professor(a): profissão que marca vidas e transforma trajetórias

Rowenna Brito é a secretária de Educação do Estado da Bahia - Foto: André Fofano

Quem assistiu ao cantor João Gomes se emocionar ao encontrar a professora que o ensinou a ler e escrever, durante uma apresentação beneficente em Pernambuco, conseguiu sentir como o educador marca a vida de uma pessoa. No caso específico do artista nordestino, que não segurou as lágrimas diante daquela que, segundo ele, o ensinou “a ser um rapaz direito”, a professora da alfabetização foi quem marcou sua vida. Estar diante dela ali, assistindo a um show seu, foi o momento certo para agradecer por toda a dedicação.

A cena viralizou na semana em que comemoramos o Dia do Professor, uma das profissões mais desafiadoras de todos os tempos. Do lugar de professora, sei exatamente o tamanho do orgulho que a pró Verlândia, aquela que alfabetizou João Gomes, sentiu ao testemunhar que aquela criança, agora, lidera um projeto solidário para arrecadar fundos para um hospital voltado para o atendimento de pessoas com câncer.

E essa sensação de dever cumprido é indescritível. Assistir à evolução dos estudantes, estar presente nos momentos de dúvida e ser o farol nos momentos de escuridão são desafios carregados de responsabilidades. Não é uma tarefa fácil, muito menos individual. Educar é uma atividade coletiva, que envolve a família, a escola e a sociedade.

O professor é peça-chave nesse processo. E, justamente por compreender a importância dos educadores no processo de desenvolvimento integral dos estudantes, é preciso valorizar, cada vez mais, essa categoria que vive na linha de frente quando o assunto é formar cidadãos. E ter um governador professor faz toda a diferença no olhar que o Estado tem para a educação e para os profissionais da área.

A Bahia garantiu o reajuste para os professores do magistério de 6,27%, ultrapassando o valor do piso nacional. Além disso, o Governo do Estado investe maciçamente na melhoria da infraestrutura, aplicando mais de R$ 10 bilhões na construção de novas escolas e na modernização do nosso parque de ensino. A iniciativa, além de despertar maior interesse dos estudantes, também oferece melhores condições de trabalho para nós, professores.

A formação do quadro também é prioridade, permitindo avanços na carreira e atualização das práticas pedagógicas com garantias de promoção. A conversão de licença-prêmio em pecúnia, que, só neste ano, beneficiou 4 mil educadores, também está entre as ações de valorização. No âmbito do Ensino Superior, o GovBA autorizou a aprovação de todas as promoções.

Todas as ações são fruto da dedicação e da luta desta categoria indispensável para a garantia de um futuro com mais educação e esperança. Viva os professores baianos!

*Rowenna Brito é professora de Geografia, formada em licenciatura pela Universidade Federal da Bahia e ocupa o cargo de secretária de Educação do Estado da Bahia.