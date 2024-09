Proteção a Kirimurê

- Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

Quem imagina continuar impune ao poluir Kirimurê – o grande mar interior tupinambá – pode até continuar com sua sina de sujeira e desamor à natureza, mas saiba estar na mira de novas punições, além das já previstas pela legislação ambiental vigente, graças a mais um protocolo lançado pelo governo baiano com o objetivo de combater o mau costume de fazer do oceano uma gigantesca lixeira líquida.

Indústrias e sistemas de esgoto estão entre os antagonistas visados pelo conjunto de normas elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente como tentativa de proteger o tesouro natural materializado na monumental Baía de Todos-os-Santos.

Seria duvidar da capacidade de raciocínio reiterar o quanto o local é importante para a cidadania, a ponto de inspirar o nome do Estado – Bahia – derivado do “acidente” geográfico: admirável reentrância cercada de exuberâncias em pontos diversos onde está mergulhado um acervo inestimável de preciosidades em barcos afundados e espécies de fauna e flora aos milhares.

O plano floresce em bonita denominação de “desenvolvimento sustentável”, tendo por concretude a aquisição de equipamentos capazes de monitorar a qualidade da água e do ar, prevendo-se ainda o relevante e necessário serviço de ações educativas, pois de nada vale tanta tecnologia sem o positivo comando humano, dependente de conhecimento e moralidade para seu pleno êxito.

Anunciado com pompa e circunstância, seguindo-se as etiquetas de uma gestão articulada com os princípios defendidos por Jerônimo Rodrigues, o projeto está contido no documento oficial “Mapeamento e Análise de Estratégias Políticas para o Enfrentamento do Lixo no mar no Estado da Bahia”.

A iniciativa tem a parceria das Nações Unidas por meio da Cátedra para Sustentabilidade dos Oceanos, também conhecida como “Oceano Limpo”, com projeção de estreia das fiscalizações a partir de janeiro, à proporção da chegada dos equipamentos e qualificação do pessoal envolvido na vigilância e autuações dos agentes poluidores.