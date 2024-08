Qual o sentido da nossa emancipação?

Lauro de Freitas foi um político bem conhecido na década de 1950 (candidato ao Governo da Bahia) que morreu num trágico acidente de avião - Foto: Edgard Copque / Prefeitura de Lauro de Freitas

O ano de 1962 foi um divisor de águas na História de Lauro de Freitas (LF), do Brasil e do mundo. Dois anos antes do golpe militar, que mergulhou o Brasil em um período de autoritarismo e negação dos direitos civis, emerge na geopolítica local a cidade de LF, onde antes era o distrito de Santo Amaro do Ipitanga.

No mesmo ano da emancipação de LF, cresce a Guerra Fria, João Goulart chega ao poder, o Brasil se destaca no futebol conquistando mais uma Copa do Mundo e o Cinema Novo apresentava as mazelas sociais da nossa sociedade.

Mas o que levou o distrito de Ipitanga a se transformar numa cidade emancipada? Por que a cidade recebeu esse nome? Quais as consequências dessa mudança?

Para que possamos fortalecer a nossa identidade enquanto povo, faz-se necessário respostas para essas perguntas. Ipitanga era uma localidade carente de políticas públicas, sobretudo nas áreas de educação, saúde e segurança. Assim, começou a florescer no coração dos nativos um desejo de separar o distrito da capital. Pois, uma vez emancipada, a região poderia trilhar os caminhos do progresso.

Nesse contexto, surge no cenário Paulo Moreira, vereador que abraçou esse desejo dos nativos e o transformou num projeto de lei. Com intuito de viabilizar aprovação da lei de emancipação, ele resolveu atribuir à nova cidade o nome de Lauro de Freitas.

Lauro de Freitas foi um político bem conhecido na década de 1950 (candidato ao Governo da Bahia) que morreu num trágico acidente de avião, episódio que provocou grande comoção popular. Foi Engenheiro e professor, mas se destacou como diretor da Viação Férrea Leste.

Com toda essa biografia, ao homenagear tal político, o vereador Paulo Moreira conseguiu em 1962 aprovar o projeto de lei que criou a nova cidade. A questão foi que os nativos não gostaram da mudança.