Quem teve competência de antecipar resultado da eleição para o governo | A TARDE

Quem teve competência de antecipar o resultado da eleição para o governo do estado em 2022, contrariando apostas sem base científica, não pode escapar do dever de seguir na parceria exitosa com o instituto AtlasIntel e iniciar desde já a realização e divulgação de pesquisas com vistas ao pleito deste ano.

O compromisso do Grupo A TARDE dispensa hesitação, uma vez ter firmado uma imagem de confiabilidade repercutida nos seus vários canais, desde os jornais impressos às plataformas do ambiente digital.

Sem cabotinismo, exagero ou falta de humildade, A TARDE foi o único a acertar os resultados do pleito anterior, apesar da resistência de candidatos inconformados com os gráficos, construídos com apuro pelos especialistas.

Cumpre, uma vez mais, o longevo meio de comunicação, Decano da Imprensa baiana, o dever da escuta, distribuindo as vozes divergentes pelo natural destempero, movidas pela dificuldade em aceitar a estatística.

A sondagem inicial da nova fase está sendo publicada, hoje, nos portais e edições dos jornais A TARDE e Massa!, repercutindo a intenção de voto para Salvador também no A TARDE Play, nas redes sociais e no programa Isso é Bahia, levado ao ar pela rádio A TARDE FM, com uma equipe de primeira linha que inclui comentaristas políticos.

A metodologia inovadora e já consagrada pela AtlasIntel, baseada em coleta de dados pela internet e com questionário instransferível, segue sendo a mesma, com perspectiva de repetição dos sucessos anteriores registrados pela empresa em pesquisas nos vários mercados nacionais e internacionais onde atua. O Grupo A TARDE tem a exclusividade na divulgação das rodadas do instituto na Bahia, que ocorrerão, inicialmente, em 10 dos maiores municípios do estado.

Diante do processo democrático eleitoral, em viés representativo, assumem novamente os gestores do maior veículo baiano e um dos mais importantes do país a obrigação de publicar os números e apontar as tendências do eleitorado.