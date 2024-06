Rastros de vida | A TARDE

A alegria e a animação se unem tão logo entra o mês de junho, devido às festas, mas junto com os fogos de artifício em louvor aos santos, aumenta a necessidade de estoque no banco de sangue para atender aos queimados e acidentados.

Para ampliar o desafio de quem comanda um acervo de tal sorte relevante a ponto de salvar vidas, há procedimentos agendados, bem como enfermos crônicos, por problemas de rim e os diagnosticados com anemia falciforme.

É o momento, único e escasso, de compartilhar com estes heroicos gestores, o braço e a veia, esticando-a para coleta, aquelas e aqueles tocados pela Graça de fazerem o bem sem saber a quem, alcançando o topo da escalada moral.

O aumento da demanda produz um “efeito dominó”, como o senso comum costuma referir uma sucessão de causas eficientes encadeadas, como no caso em tela, mais dificuldade em acolher pessoas acometidas de outras doenças.

Ninguém deseja, nem quer noticiar feridos e óbitos, no entanto seria negar os fatos omitir a projeção de estatísticas de acidentes nas estradas, tantos são os motoristas adeptos do licor, além de infecções respiratórias por conta do clima.

Para incentivar a doação, a Fundação Hemoba aderiu com toda firmeza à campanha Junho Vermelho, ao promover programa extenso com o objetivo de defender a santa solidariedade.

Muito antes do dia 14 – quando se comemora mundialmente o “Doador de Sangue” –, já se pode agradecer a todas e todos quantos comparecem, bastando verificar endereços, horários e telefones no hemoba.ba.gov.br.

Já o GSH Banco de Sangue de Salvador fica na avenida São Rafael, facilitando o comparecimento de moradoras e moradores de bairros populosos como Narandiba, Pau da Lima, São Marcos, Mussurunga e Imbuí, entre outros.

Estão convocados ao gesto “recordista” em empatia, cidadãs e cidadãos de 18 a 69 anos, pesando acima de 50 quilos e imunes a comorbidades, como diabetes, além de não terem sofrido ferimento recente nem bebido álcool ou usado qualquer psicoativo.

