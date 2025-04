Roçado inteligente

Bahia Origem Week - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O valor da “confiabilidade” se renova e fortalece a cada aquisição de produto rotulado com o selo “Bahia Origem”, certificando sabores e a certeza de plena saúde dos alimentos gerados na agricultura familiar.

O êxito pôde ser verificado na “Bahia Origem Week”, semana dedicada à exposição, desfrute e negócios envolvendo 30 mil “fregueses” no encontro com representantes de todas as regiões.

Um dos baianos presentes, entre os mais tocados pelo entusiasmo desta arquitetura produtiva, é a maior autoridade, o governador Jerônimo Rodrigues, ao destacar, além da fidelidade, outra boa razão para acreditar. Trata-se da “inteligência”, atribuição de todo conterrâneo de Ruy Barbosa.

A qualidade distintiva do povo da Boa Terra se impõe na avaliação da sabedoria estratégica de geração de emprego e renda, repercutindo no combate à fome e doenças, graças aos cuidados no manejo das culturas.

A luz divinal do conhecimento produz a sensação de bem-estar geral ao alcançar pequenos empreendedores dos 27 territórios de identidade, rejeitando-se a concentração de riquezas pelo bonito gesto de distribuir.

O engenho auspicioso de mobilizar recursos, humanos e econômicos, carrega 100% os “arquivos” de receitas seculares atualizadas pela baianidade contemporânea, ao transcender a uma dimensão multicultural.

Idênticas apenas a si mesmas, sem espaço para copiarem ou serem copiadas, as prateleiras pronunciam-se “baianas” em forma e conteúdo, salivando paladares e afetos de quantos as tenham apreciado.

Na súmula, o grande tento lavrado, ipsis litteris, ipsis verbis, tem a assinatura dos gestores das políticas públicas por meio de ações de assistência técnica, financiamento, inspeção sanitária e livre comércio.

A prodigiosa tática inspira outros estados e países a investir neste “roçado” de convergência visando alimentar todos e todas com o néctar, a ambrosia, o mel e os frutos de gaia.