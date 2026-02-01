Menu
OPINIÃO
OPINIÃO

Salteadores da internet

Confira o editorial do jornal A TARDE deste domingo

Editorial

Por Editorial

01/02/2026 - 5:00 h | Atualizada em 01/02/2026 - 9:04

Imagem ilustrativa da imagem Salteadores da internet
-

Foi-se o tempo do enfrentamento de golpistas apenas no plano físico, desde os ariscos batedores de carteira aos persuasivos vendedores de ilusões diversas. O Verão chega à temperatura máxima e o Carnaval vem vindo, trazendo os trapaceiros digitais, como revelou o jornal A TARDE em reportagem de manchete.

O meio virtual está tomado por salteadores: crescem os riscos de ingressos falsos e aluguel de imóveis existentes apenas nas telas. É natural: a pessoa relaxa, entre batuques e caipirinhas; o foco nos prazeres da carne produz mentes distraídas e sob pressão de afetos e impulsos.

Torna-se presa fácil quem se deixa levar pelo desejo: não-raro este perfil sofre de acrasia, quando sabe fazer algo errado mas não resiste e faz assim mesmo. As malas artes de delinquir nas redes sociais têm a seu favor a alta demanda. A maior concorrência pelo objeto desejado favorece o deslizamento do crime da dimensão online para a offline.

Além de prejuízo financeiro, há o risco de ter os dados bancários copiados. Para quem tem juízo a ponto de escutar um bom conselho, o momento é de anotar: Jamais transfira recursos com base apenas na conversa do vendedor. Peça imagens diferentes das exibidas; peça para conversar por ligação de vídeo. Desconfie de preços generosos, num período no qual a ganância está no topo.

Se não quis anotar as dicas, deu perda. Então, arriscou, não preveniu, agora é a vez de remediar: procure logo o banco para tentar o bloqueio de alguma transferência. Junte todas as provas virtuais possíveis, printe conversas, baixe imagens, copie e cole arquivos relacionados à fraude. Anexe tudo isso no boletim de ocorrência da delegacia virtual.

Não baixe a guarda, como bom animal social. Compartilhe a experiência amarga para alertar internautas dos riscos. O crime virtual exige maior solidariedade da cidadania e mais trabalho dos agentes de segurança.

Tags:

carnaval 2023 dados bancários fraudes online golpes digitais prevenção contra fraudes segurança na internet

