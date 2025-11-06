Menu
OPINIÃO

Salvador ambiental

Confira o editorial desta quinta-feira, 6

Editorial

Por Editorial

06/11/2025 - 7:04 h
Salvador é reconhecida entre 11 metrópoles do mundo de maior redução de emissões de gases de efeito estufa
O destaque internacional conquistado por Salvador, reconhecida entre 11 metrópoles do mundo de maior redução de emissões de gases de efeito estufa, pode ser considerado uma “grata surpresa” para ativistas ambientais da cidade.

Teria a capital baiana alcançado patamar superior a 30% na auspiciosa classificação, posicionando-se em meio a Paris, Londres, Sydney e São Francisco, de acordo com dados de um relatório publicado em escala planetária.

A notícia, carregada de inusitado, veio à lume pela rede global C40 Cities, às vésperas da Cúpula do C40, no Rio de Janeiro, para onde se deslocou o prefeito Bruno Reis. Destacou o gestor público seu empenho por uma “cidade mais sustentável e com seriedade e planejamento para se tornar sustentável e resiliente às mudanças climáticas”, ameaça confirmada em alertas da comunidade científica.

O trabalho bem sucedido, segundo breve análise qualitativa dos dados divulgados, inclui investimentos em “mobilidade limpa; eficiência energética e qualidade de vida para todos os habitantes”, conforme ressaltou o prefeito.

O enigma, supostamente decifrado, implica unir vetores do crescimento econômico ao do controle da poluição, dilatando o resultado soteropolitano como o único exemplo de desenvolvimento sustentável em todo o hemisfério sul.

Segundo a avaliação possível a partir das tendências verificadas no relatório, o desempenho de Salvador reflete combinação de políticas públicas integradas e investimentos em mobilidade, entre outros aspectos relevantes.

A capital da Bahia aparece em contexto favorável, ao diminuir emissões de gases por habitante cinco vezes mais rápido em relação à média global, restando corresponder a narrativa a condição material representativa da potente vitória. Cabe aplaudir, independentemente de política partidária, tomando como verdadeiro o ótimo resultado.

x