Sem anistia para golpistas

Beira ao desespero a proposta de Jair Messias Bolsonaro, sugerindo trocar a anistia aos baderneiros de Oito de Janeiro de 2023, por ele mesmo insuflados, por uma pretensa pacificação, logo quem, sendo o cujo a própria figura do ódio personificado, incapaz até de encadear dois pensamentos em sequência, sem espumar, na divisa entre a insanidade e o despreparo.

Indiciado junto ao bando de 36 asseclas, 24 deles servindo às Forças, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e de Direito, golpe contra as instituições da República e organização criminosa visando matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, o ex-presidente abusa da desfaçatez e do descaro em seu criativo devaneio.

Engana-se o tipo sombrio se quer fazer de pateta a cidadania engajada, tendo o Brasil aprendido a lição do funesto acordo de 1979, quando decidiu-se perdoar todas e todos, de um extremo a outro, resultando em adiar para o ano de 2025 a ação cívica visando queimar a recidiva semente do mal com a punição severa dos amalucados.

“Zerar o jogo daqui para a frente”, como propõe o Cérbero, seria rasgar a Constituição: a impunidade soaria como erro moral dos líderes de um país em fase de “união e reconstrução”, sem esquecer das 700 mil sepulturas porque o indigitado curandeiro “receitou” hidroxicloroquina em vez de adquirir imunizantes contra a covid.

Desdenhoso da gravidade dos planos urdidos em tenebrosas reuniões, o ex-capitão apresenta indício de debilidade lógica em sua ousada tentativa de achaque, como se em duplo sentido a paz não fosse possível sem o perdão aos destruidores do patrimônio público.

Não se pode esperar dele alguma noção de justiça, mas um mínimo de razoabilidade seria viável, devendo dedicar-se a cuidar de sua defesa, reunindo-se com seus advogados, ou como já admitiu, selecionando qual embaixada será sua coiteira, autobanindo-se o mais rápido do nosso país e levando consigo todo seu desequilíbrio e rancor.