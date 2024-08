Silvio, imortal

No Troféu Imprensa de 1981 - Foto: Divulgação | SBT

Descobrir o mais cedo possível o próprio talento, ou a finalidade pela qual se existe em plenitude, é condição necessária para uma vida bem vivida, como é o exemplo do apresentador Silvio Santos, sempre pronto a espalhar alegria em forma de sorrisos e entretenimento, ao conseguir espantar qualquer vestígio de angústia humana em todas assuas aparições.

Escreve-se no tempo presente, pois não se pode formar crença no adeus de quem transformou o domingo dos brasileiros, não em um dia de tédio, mas de festa, vibração positiva, revelação de artistas, consagrados ao visitarem seu programa, superlotado de mulheres desde quando nem se discutia questão de gênero. Foi nelas, como seu público mais cativo, que o apresentador se amparou para adentrar com força as residências do país e construir seu império de comunicação e outros negócios.

A expressão capaz de anunciar a sua chegada aos lares de todo o Brasil – Silvio Santos vem aí! – não perderá jamais a atualidade, exceto se as pessoas passarem a desacreditar na força do Bem supremo e das virtudes, tendo o comunicador deixado mensagem perene de felicidade, como se iluminado por uma inabalável fé e muito amor ao trabalho.

De família judia, Senor Abravanel fez ciências contábeis, porém não se encontrou nos números, e sim junto ao povo, em relacionamento construído na espontaneidade dos risos trocados entre o camelô e seus fregueses, de onde germinou a semente da genialidade, no comércio cotidiano de bugigangas nas calçadas.

Gênio sim, enfrentando o despeito de acadêmicos e outros segmentos, pois nem Sílvio foi capaz de alcançar unanimidade, embora hoje haja multidões chorosas diante da notícia da sua partida, esquecendo-se da eternidade para a qual o ídolo da tevê está destinado.

Um dos mais queridos cidadãos do País – que por longos 60 anos esteve tão próximo dos brasileiros, quase como um parente – é idolatrado por todo tipo de gente e seguirá inspirando tantos quantos acreditem no poder da alegria e da dedicação ao trabalho para vencer toda e qualquer adversidade.