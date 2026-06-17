Soberania tecnológica

Avança o Brasil na construção de uma autonomia tecnológica nacional, graças à ampliação do volume de recursos investidos em pesquisa no âmbito da segurança. Um panorama o mais fidedigno deste cenário, capaz de transportar ao futuro, foi apresentado no 1º Encontro de Inovação Aeroespacial, o Inovaero, em Salvador.

Estiveram presentes representantes do alto escalão do Ministério da Defesa, mais a Força Aérea Brasileira e pesquisadores do Senai Cimatec, local do promissor simpósio. Transcendeu o formato de exposição a auspiciosa reunião, logo assumindo o perfil de um ambiente de conexão entre os grupos de investidores, pesquisadores e executores.

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Independentemente de preferências dos mais variados matizes, baianas e baianos convergem, neste momento da história, no abraço de comemoração do mais belo tento. A Bahia está no rumo certo de tornar-se um novo polo de inovação industrial, no setor aeroespacial, a partir da articulação de empresas de defesa e de tecnologia avançada.

Participam da exitosa empreitada, de grande alcance cívico, as universidades, os centros de pesquisa e os bancos de fomento engajados em um complexo ecossistema nacional. Para seguir em frente, unindo entusiastas e convencendo hesitantes, é preciso defender o fortalecimento do Parque Industrial Tecnológico Aeroespacial da Bahia, o Pita-Ba.

Entre os destaques da produção, estão os sistemas autônomos, envolvendo o fabrico de drones, ao aprimorar-se a inteligência artificial e o melhor uso dos satélites. A Bahia desenvolve conhecimento quântico, tendo como premissa a probabilidade de distribuição de energia em “pacotes” (os “quanta”), derivando novos superpoderes para o país.

A logística ganha impulso com estas descobertas, bem como a utilidade de sensores em perspectiva dual, ou seja, para fins civis ou militares, a depender das necessidades. O paradigma implica preparar a cidadania para boas notícias, unindo a capacidade dos cientistas à retidão dos militares, como já se pode constatar em recente projeto de combustível sustentável.