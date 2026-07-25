Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO

OPINIÃO

Soberania terapêutica

Confira o Editorial deste sábado

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Soberania terapêutica
Foto: Freepik

O nome do santo remédio – dolutegravir – não é nada fácil de dizer, muito menos de memorizar, mas seus bons efeitos podem ser verificados no cotidiano dos portadores de HIV. Agora, a grande “torcida” de cidadãs e cidadãos tem mais um forte motivo de vibrar e comemorar, devido à produção nacional do medicamento.

Anota a Fundação Oswaldo Cruz um dos mais belos tentos a favor da política pública de saúde no país, desde o primeiro dos mais de 681 mil casos desde 1991. A depender do viés, portanto, é possível registrar também alguma demora, cabendo à atual gestão do governo federal o aplauso pelo decisivo investimento.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A conquista excede a autonomia tecnológica, transcendendo a conquista científica para afirmar-se como soberania sanitária e de compromisso com a vida. Chegou o tempo de dizer “chega” para a dependência de oscilações do mercado internacional e dar um “basta” ao risco de desabastecimento amiúde à espreita.

Quem precisa conviver com o vírus para evitar os efeitos da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, sabe distinguir bem o medo da angústia. O medo é o de faltar a próxima dose porque o novo lote não chegou, ou seja, tem uma causa externa; angústia é o que fazer sem o remédio do qual a vida necessita.

Na Bahia, são mais de 40 mil pessoas em terapia antirretroviral, 90% delas utilizando dolutegravir, impactando no cuidado e na confiança em seguir lutando. O avanço, porém, não pode tornar-se um projeto de má-fé, como se autorizasse alguma negligência no comportamento de uma população inclinada a esmorecer.

A produção nacional precisa caminhar ao lado de métodos de prudência, campanhas educativas, garantia de direitos básicos e combate às desigualdades. A autonomia da ciência é compatível com a proteção integral de políticas sociais robustas, como forma de reduzir a circulação do vírus, contraído na intimidade. Pode-se lembrar, então, senão do difícil nome do remédio – dolutegravir –, ao menos, seguramente, do velho e bom adágio popular, segundo o qual é bem melhor prevenir.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

aids dolutegravir HIV produção nacional saúde pública terapia antirretroviral

Relacionadas

Mais lidas