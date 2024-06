Sociedade e Tecnologia | A TARDE

Uma das ilusões relacionadas às máquinas é a de poderem, por si, resolverem problemas demasiado humanos, mas é preciso lembrar: equipamentos são guiados por pessoas pensantes, como na ferramenta “Bahia Mais Inteligente”.

A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) posiciona o Homem em seu estatuto original de criador das engenhocas, utilizadas a favor do bem comum, no caso, revelando intenção e boa vontade dos gestores.

Para se ter uma vaga ideia do poder prático do sistema informatizado, no momento exato de abertura de uma firma, será possível receber dados confiáveis de programas de incentivos, conforme o perfil do empreendimento.

O objetivo principal é o de ganhar em velocidade, armazenamento de dados e interatividade com a cidadania, impactando positivamente nos procedimentos de outorga e de vigilância dos benefícios fiscais concedidos às empresas.

Com todos os augúrios – bons e maus – produzidos pela migração do ambiente analógico para virtual, o leme segue nas mãos dos governantes e servidores, no sentido de criar métodos pautados na eficiência e justiça social.

Diante do êxito, nos aspectos moral e técnico, de tirar proveito da invenção, a fim de melhorar a vida da coletividade, o secretário Angelo Almeida, apoiador decidido do salto tecnológico, qualificou de “histórico” o momento de instalação.

Ao completar 16 meses à frente de uma das principais secretarias da gestão Jerônimo Rodrigues, a autoridade lembrou da oportunidade gerada para melhorar o ambiente de negócios e as trocas com o chamado “setor produtivo”.

O robô terá serventia na indústria, no comércio, na área de bens e serviços e no turismo, contribuindo a nova tecnologia para facilitar a atração de investidores pois ficará mais fácil conhecer a potência da economia baiana.

O programa só pôde alcançar materialidade com apoio obtido junto à Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, a “Redesim”, resultado da pronta adesão pela Junta Comercial da Bahia.

