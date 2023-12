Socorro imediato | A TARDE

Age bem o governante inclinado a unir forças, mobilizar recursos e construir acordos com a mira de beneficiar a coletividade, a verificar no esforço das lideranças da Terra da Liberdade em combater os efeitos da superseca.

Seja pelo efeito conhecido por “El Niño”, ou pela temperatura elevada superando projeções mais pessimistas para a alta estação, ou os dois fatores conjugados, o fato sugere a ação rápida e emergencial a fim de reduzir danos.

A iniciativa partiu de quem deveria, o governador Jerônimo Rodrigues, ao anunciar a destinação de R$ 834,5 milhões do erário para a finalidade de socorrer as dezenas de municípios em contexto de enfrentar a calamidade.

A medida salva-vidas é pleno aditivo a projetos de construção de cisternas e de geração de emprego e renda, para fixação das pessoas no campo, como vem sendo habitualmente praticado desde o ano de 2007 pelo Estado da Bahia.

O periclitante e desolador cenário de perda de safras e gado, associado ao desaparecimento de rios, dada a escassez de chuvas, em meio ao calor inclemente, levou ao anúncio do apoio extraordinário para monitorar e mitigar o sofrimento.

O lançamento do plano ocorreu na União dos Municípios da Bahia (UPB), casa mais apropriada para a estreia da campanha, junto a prefeitos e representantes de associações, em benefício da população, parte dela já sedenta e faminta.

De acordo com dados levantados pelas secretarias estaduais, a estiagem acima do esperado já alcança com seu longo braço inclemente a quase 2 milhões de pessoas, uma fração significativa do total de baianas e baianos.

O quadro aumenta a insegurança alimentar, com o agravante de concentrar-se em 164 municípios, obrigando ao êxodo imediato para os centros urbanos com maior capacidade econômica, mas sem estrutura para acolher as multidões.

Apesar de toda a prevenção do mal maior, ao comandante é preciso saber mudar de tática quando o adversário subitamente cresce, portanto, os carros-pipa, tratores, crédito, abertura de poços e entrega de alimentos são as opções possíveis agora.