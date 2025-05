Socorro para a Mata

Único bioma a sofrer redução, a Mata Atlântica ganhou plano federal somente para ela, com a finalidade de tentar, senão reverter, ao menos frear o ritmo de devastação.

Localizada na maior parte das regiões habitadas do Brasil, portanto mais visada para urbanismo e consequente desmatamento, a cobertura vegetal conserva, em média, apenas uma de quatro árvores remanescentes.

O cuidado protetivo anunciado inclui os territórios baianos Chapada Diamantina, Litoral Norte, Baixo Sul, Sul e Extremo-Sul, onde a ocupação humana em dissonância com a natureza começou em 1500.

Para se ter uma ideia de o quanto foi exterminado, não apenas da flora, mas também da fauna que nela tinha morada, basta verificar o perfil dos ciclos econômicos, em devastação contínua e inclemente.

Da ganância por arrancar pau brasil, transformado em mercadoria, hoje em extinção, vieram a cana-de-açúcar, o ouro, diamantes, além de café, jacarandá, gado, algodão, cacau e, agora, é a monocultura de eucalipto.

O projeto anunciado por Brasília é uma tentativa de unir o desenvolvimento, conforme o modelo vigente, ao adjetivo sustentável, representado pelo controle de desmate e queimadas.

Seguindo sanha secular de prover quanto queiram das riquezas, os “novos bandeirantes” abrem clareiras com a tecnologia de motosserras, produzindo trilha sonora da morte, melodia de matadores sem remorso.

A estratégia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima envolve a aplicação das leis e a microfísica do Poder Judiciário contra os “anormais”, unindo verbos vigiar e punir.

Mas de nada servirá buscar apenas o empate na refrega contra as hordas de “verdefóbicos”; a utopia precisa ser revigorada com a restauração de áreas degradadas buscando a reabilitação e a virada no placar adverso.

Outro pressuposto confiável do engenho proposto em âmbito federal é o do incentivo a formas inteligentes e não-suicidas de lidar com os recursos naturais por meio de investimentos em bioeconomia e ecoturismo.