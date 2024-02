Sofrimento precoce | A TARDE

A contribuição, seja em recursos financeiros ou humanos, é um ato imperativo de alcance planetário, quando todas e todos estão engajados na proposta do Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância, tal a sua relevância.

Este 15 de fevereiro é a data-base de apoio incondicional às crianças, suas mães, pais, avós e responsáveis, pois sabe-se o quanto a compaixão pode crescer, proporcionalmente à dor e ao sofrimento dos precoces pacientes.

Ninguém, em sã consciência, atacaria um movimento com esta proposta de salvar vidas, pois a doença da proliferação desordenada de células produz 400 mil diagnósticos, anualmente, recorde mundial de causa mortis de novéis.

O Brasil segue o rastro – neste item – dos países “desenvolvidos”, os mais industrializados, pois o câncer representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre quem tem entre 1 e 19 anos, sinalizando emergência do acolhimento.

Instituições como o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) e o Hospital Martagão Gesteira, entre outras, já detêm um cartel suficiente de vitórias e tratamentos a ponto de merecerem confiabilidade para as doações.

O valor da generosidade, além do grande público solidário, pode influenciar as escolhas de cada qual, pois há também o acolhimento aos sobreviventes da doença, com possibilidade de dores psíquicas, e seus familiares.

Um agravante é a imposição do enfrentamento da enfermidade em idade precoce, ao renegar uma conquista do Século das Luzes, quando passou-se a chamar “infância” a fase da vida de brincadeiras, estudos e descobertas.

A diferença de acesso a condições materiais visando à cura expõe uma outra moléstia, desta vez social, pois meninas e meninos da periferia têm estrutura familiar com maior volume de adversidades, produzindo baixas na pobreza.

Mas nem tudo é discórdia ou dessintonia: 8 entre cada 10 enfermos têm boas chances de livrar-se dos tumores, porém, é preciso descobrir o mais rápido para começar o tratamento especializado; outro alento é a possível recuperação plena.