Sustento, sabor e saúde

Os 70 anos de criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar justificam todos os aplausos quando se verifica o impacto na redução da fome na Bahia, contribuindo sobremodo para movimentar a economia.

Mais da metade das pessoas saiu da insegurança alimentar, graças ao programa, resultando em saúde e disposição das famílias dos assistidos para buscar trabalho e empreender, descartando “assistencialismo”.

De nada valeria a proposta de sete décadas, sem a vontade política de um governo comprometido com a redução das desigualdades, tendo por “sine qua non” o conforto emergencial de estômagos antes submetidos a vácuo.

Assim, o investimento estadual na área, somente este ano, alcançou R$ 420 milhões, ultrapassando de sobeja a casa do meio bilhão, quando somados aos R$ 90 milhões em transferências do orçamento federal.

A multidão atendida, se condensada em um só grupo humano, passa de um milhão de baianas e baianos libertando-se do cativeiro da fome, “herança” legada pelo ex-presidente golpista.

O amparo nutricional ainda consiste em boa razão para frequentar a escola, pois nos estabelecimentos educacionais brasileiros estudantes têm acesso a refeição mais completa.

No “mundo das ideias”, perfeito e aritmético, não se devia precisar de cardápio para atrair a juventude, mas admitindo as condições materiais de um país rasurado pela distribuição desigual, a oferta de comida é opção.

Não apenas justifica-se encher o prato pelo aspecto da utilidade – o sustento do organismo –; há também o importante prazer proveniente da dimensão “estética” do sabor de cada fração de alimento.

Tem baião de dois (feijão com arroz); feijão tropeiro; saladas, raízes e não-raro, uma surpresa atiça mais saliva ao mecanismo natural do apetite, como foi o caso recente da escolha de caruru para a rede pública.

Garantir três refeições ao dia é compromisso de campanha de quem já passou necessidade e foi eleito três vezes para o Bem do Brasil.