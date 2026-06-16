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OPINIÃO

Tempo de dar sangue

Confira o Editorial

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Tempo de dar sangue
Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no domingo (14), soa como alerta e convite, pois os estoques sempre estão a pedir reforço enquanto chegam os desesperados pacientes. A Fundação Hemoba está de bolsas abertas a encher após a visita das pessoas boas, devolvendo em vida toda alegria e entusiasmo despertados por São João e Copa.

É a campanha Junho Vermelho, coloração aproximada atribuída ao fluido correndo nas veias humanas, acrescentando o tom escarlate ao verde-amarelo-azul-e-branco do país. O mês dos santos e da fogueira é costumeiramente mais difícil para os gestores porque muita gente viaja ou se distrai vendo jogos de seleções entre uma espiga e outro licor.

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Como não é saudável entregar o braço se a pessoa estiver sob efeito da canjibrina, a exclusão alcoólica reduz a presença às unidades do Hemoba. Em nada colaboram pré-candidatos em seus “arraiás da copa”, estendendo faixas ilegais antes de 15 de agosto, negligentes ao pedido de doações – exceto de votos.

O flagrante abuso de poder, sob as vistas grossas da Justiça eleitoral, teria desagravo se buscassem incentivar a generosa ação de repor sangue. Assim como a esperta matilha, as centenas de artistas, a cantar de felicidade pelos obesos cachês, poderiam contribuir, fazendo uma convocação a cada show.

Mas não se espere este milagre: o correto é mesmo utilizar-se dos meios de comunicação massiva dispostos a ajudar, como é hábito saudável do grupo A TARDE. A multiplicação dos gestos sublimes de salvar vidas de quem nem se conhece é a única chance para os queimados com rojões e espadas, além de bombas de todo calibre.

Também aumenta perigosamente o número de acidentes de automóveis nas rodovias, em arriscadas manobras de quem tenta escapar à Lei Seca ou deixou de revisar os freios. Diante de tal contexto, fica o apelo a todas e todos quantos prezam o tempo de viver não apenas esta festa de São João, acrescentando as próximas, junto à torcida pelo hexa.

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Tags

Campanha Junho Vermelho copa do mundo dia mundial do doador de sangue Doação de Sangue saúde e segurança Solidariedade

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