Teoria da involução

As limitações dos ancestrais da era de Cro-Magnon supõem atitudes de baixa capacidade racional, afinal, há 40 mil anos, os antepassados estavam desenvolvendo os cérebros, não se admitindo, na atualidade, a conduta presumida de quem está à frente de prefeituras, muito menos quem as deixou recentemente.

Eis uma ilustração comparativa, para verificar o atraso daqueles aparentemente desprovidos de tacape, mas superdotados da estupidez de apagar dados de acervos, destruir equipamentos e outros possíveis rastros de sabotagem.

Coube a um Sapiens, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), Francisco de Souza Andrade Neto, determinar logo a apuração das peraltices compatíveis com as de hominídeos. O governador Jerônimo Rodrigues contribuiu para doutrinar os cavernosos, sem proteção de partidos, ao cobrar transparência dos investigados neste período de transição municipal.

A deletéria estratégia pode ser explicada por necessidade de autopreservação, ou má fé, cometendo-se dois crimes seguidos, acertando as autoridades ao atuarem com a devida diligência. A imprensa ocupou o espaço a ela destinado no campo da cidadania, tendo alertado para a ocorrência de irregularidades mostradas em imagens de avarias e destroços.

A dilapidação de instalações, junto ao boicote do acesso a documentos, anexado o colapso financeiro, causa prejuízos à cidadania, como pedras difíceis de remover do caminho dos novos administradores eleitos, no entanto, os primeiros acusados rejeitam a carapuça, dizendo-se vítimas de calúnia.

Estão na alça de mira das auditorias fatos relacionados ao Poder municipal, nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, desdobrando em multas, rejeição de contas e denúncias ao Ministério Público, restando o espanto ao constatarem-se os efeitos de ações primitivas.

O péssimo exemplo repercute em efeitos nauseantes de deseducação política, revelando o quanto retrocedem moralmente os influenciadores de comportamentos desprezíveis por agredirem rito elementar da democracia.