Tinhosa diabetes

Prevenir diabetes por meio de dieta saudável e exercícios é uma boa ideia - Foto: Reprodução | Freepik

Prevenir diabetes por meio de dieta saudável e exercícios é uma boa ideia, principalmente para quem tem no fator hereditário, sirene de altos decibéis, visando procurar meios de escapar da doença, capaz de, ao invés, agir em silêncio, expondo o portador à amputação, à cegueira e uma série de outras disfunções.

Em um país cuja falta de educação alimentar tem produzido obesidade, a quem tem acesso a massas, doces e gorduras saturadas, profissionais de nutrição são cada vez mais requisitadas para orientar os portadores do “mal do pâncreas”, quando falta a insulina e a glicose não se transforma em energia.

Ao circular nas veias, o açúcar não assimilado vai minando as forças da pessoa acometida de cetoacidose e outros efeitos nefastos, levando à morte súbita, não raro, produzindo a multiplicação de dor e sofrimento a exigir política pública exclusiva para a enfermidade.

Para verificar o despreparo e o descuido das pessoas, quando o assunto é a descompensação da taxa glicêmica, basta viajar em qualquer direção, Norte, Sul, Leste ou Oeste e parar na praça principal de um município brasileiro, no qual serve-se o cafezinho quente e bem passado – já servido com açúcar branco.

Basta um breve olhar etnográfico para nossas populações desprovidas do mínimo conhecimento e orientação para perceber o quanto ainda tarda o engenho de um planejamento a fim de salvar multidões ignorantes do risco do sobrepeso, do sedentarismo, do estresse, da ansiedade e da dieta desequilibrada.

Embora já alcance 828 milhões de doentes crônicos, 22 milhões no Brasil, crescendo o dobro de enfermos entre 1990 e 2022, não acompanham na mesma proporção as oportunidades de tempo para exercícios físicos, uma outra boa forma de enfrentar as altas taxas.

Mesmo quem dispõe de saldo bancário suficiente, precisa contar com fé e sorte, pois o mercado de medicamentos obedece à mecânica de acumulação, recentemente tendo abandonado os baianos uma das importantes indústrias dinamarquesas, sugerindo pressa aos endocrinologistas.