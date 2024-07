Turbulência no convívio

- Foto: © José Cruz | Agência Brasil

A proposta de suspender por até um ano o direito de voar é uma forma de punir toda e qualquer cidadã ou cidadão incapaz de usar seu aparato racional a fim de prevenir-se contra seus impulsos e ímpetos, imanentes à condição humana.

Sabe-se ser o convívio potencialmente conflituoso tanto quanto se verifica a necessidade de conciliar projetos distintos de existência, não importando se em terra firme, no mar ou, no caso em tela, quem viaja de avião para ganhar tempo.

Logo, quando faltam a educação e a vontade de colocar-se no lugar do outro para tentar não colidir, é preciso aplicar leis mais rígidas a fim de fazer valer o bom trato enquanto se está compartilhando o espaço de cadeiras na aeronave.

Tomando como verdadeiras estas proposições, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pretende fortalecer a disciplina, como método razoável de evitar confusão entre os passageiros com inclinação belicosa sem autocontrole.

Antes de conseguir aprovar a boa ideia, a diretoria da instituição terá de anunciar oficialmente a abertura de audiência pública para permitir o debate em datas de audiências a serem agendadas, conforme legislação vigente no país.

Na sequência do processo de validação, será votado um texto final com o objetivo de entrarem em vigor as novas regras em 2026, projetando-se reduzir a crescente estatística de confusão aérea indevida.

Considerando-se apenas os episódios notificados, o total de 3.011 resulta em média aproximada de 600 divergências entre 2019 e maio deste ano, produzindo prejuízos como atraso nos voos, com a difícil solução de intrigas.

A escalada numérica fica evidente ao atingir, em 2023, a marca de 735, rumo a duas brigas por dia, com agravante de ameaças a tripulantes, refletindo estas contendas o instável clima de falta de civilidade e bom senso.

A sanção máxima atual de retirar os impacientes dos aviões não vem evitando as querelas, não raro por motivos banais, evidências do declínio do antigo perfil cordial atribuído aos brasileiros.