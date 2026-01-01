Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPINIÃO

Turismo e respeito

Confira o editorial do jornal A TARDE desta quinta-feira

Redação

Por Redação

01/01/2026 - 8:30 h
Bahia registra crescimento de 63,42% nas visitas turísticas internacionais
Bahia registra crescimento de 63,42% nas visitas turísticas internacionais -

De que valem belos destinos e populações acolhedoras se os turistas são desrespeitados ao enfrentarem cobranças extorsivas pelo simples fato de serem visitantes? É preciso organizar e fiscalizar o tratamento dispensado aos turistas nas praias brasileiras, senão acabam-se dissolvendo conquistas acumuladas em verões a perder a conta.

Especialmente agora nesta época de calores humano e climático, muitas delas têm sido palco de estresse por ataques constantes ao consumidor. Espaços cuja serventia seria o relaxamento tornam-se endereços de relatos de cobranças abusivas.

Tudo sobre Opinião em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os absurdos ecoaram nas redes sociais após a agressão a turistas em Porto de Galinhas, Pernambuco. O estopim da balbúrdia teria sido uma discussão envolvendo o preço cobrado pelo uso de cadeiras de praia. Foi o suficiente para multiplicarem-se denúncias ampliadas para todo tipo de prestação de produtos e serviços.

Em Arraial do Cabo e Búzios, no Rio de Janeiro; e no Balneário Camboriú, Santa Catarina, os excessos transbordam em vídeos postados por banhistas internautas. As ocorrências podem servir de alerta para gestores e comerciantes do extenso litoral da Bahia, o maior e possivelmente o mais convidativo do país graças à capacidade de unir natureza e cultura, favorecendo o bem-estar.

Tomando como base observações verificadas na mais badalada faixa de areia, a praia do Porto da Barra, por ora, consegue atrair multidões protegidas por guarda-sóis sem queixa significativa. É possível creditar o sucesso ao hábito cordial, colhendo-se relatos de quem não esquece de voltar a cada estação do sol.

A escalada do turismo na Boa Terra pode levar em alta conta esta inclinação para o bom convívio, incentivado pelas ações do governo estadual, cuidando deste grandioso bem, não apenas econômico, mas também social e multicultural.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

editorial Pernambuco Porto de Galinhas turistas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia registra crescimento de 63,42% nas visitas turísticas internacionais
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x