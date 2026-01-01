Turismo e respeito

Bahia registra crescimento de 63,42% nas visitas turísticas internacionais - Foto: Divulgação | Embratur

De que valem belos destinos e populações acolhedoras se os turistas são desrespeitados ao enfrentarem cobranças extorsivas pelo simples fato de serem visitantes? É preciso organizar e fiscalizar o tratamento dispensado aos turistas nas praias brasileiras, senão acabam-se dissolvendo conquistas acumuladas em verões a perder a conta.

Especialmente agora nesta época de calores humano e climático, muitas delas têm sido palco de estresse por ataques constantes ao consumidor. Espaços cuja serventia seria o relaxamento tornam-se endereços de relatos de cobranças abusivas.

Os absurdos ecoaram nas redes sociais após a agressão a turistas em Porto de Galinhas, Pernambuco. O estopim da balbúrdia teria sido uma discussão envolvendo o preço cobrado pelo uso de cadeiras de praia. Foi o suficiente para multiplicarem-se denúncias ampliadas para todo tipo de prestação de produtos e serviços.

Em Arraial do Cabo e Búzios, no Rio de Janeiro; e no Balneário Camboriú, Santa Catarina, os excessos transbordam em vídeos postados por banhistas internautas. As ocorrências podem servir de alerta para gestores e comerciantes do extenso litoral da Bahia, o maior e possivelmente o mais convidativo do país graças à capacidade de unir natureza e cultura, favorecendo o bem-estar.

Tomando como base observações verificadas na mais badalada faixa de areia, a praia do Porto da Barra, por ora, consegue atrair multidões protegidas por guarda-sóis sem queixa significativa. É possível creditar o sucesso ao hábito cordial, colhendo-se relatos de quem não esquece de voltar a cada estação do sol.

A escalada do turismo na Boa Terra pode levar em alta conta esta inclinação para o bom convívio, incentivado pelas ações do governo estadual, cuidando deste grandioso bem, não apenas econômico, mas também social e multicultural.